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Круэлла: Эстелла против всех

Роман КОРНЕЕВ , 29 мая 2021

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Сказать, что от «Круэллы» не стоило ждать ничего хорошего, это значит ничего не сказать. Приквел-ориджин главзлодейки из истории про далматинцев, модной тётки Круэллы де Виль, которая по сюжету жаждала сделать из них себе пальто, и в общем больше ничем не прославилась, снятая «Диснеем», знаменитым исключительно игровыми римейками собственных мультфильмов, а в оригинальных проектах лажающим так регулярно, что устанет рука перечислять, плюс обязательная по сюжету повесточка «я не такая, я жду трамвая», в том смысле что мизогинизм нынче не в моде, а Круэлла была в высшей степени мизогинистским персонажем. Плюс режиссёр проекта Крейг Гиллеспи с его «Тоня против всех» тоже намекал на градус противостояния женщины-аутло и коварной системы. Ну так вот, даже стильный трейлер не мог исправить всех этих предубеждений, поскольку мы все помнили о неудаче с «Хищными птицами», а получилось очень похоже.

И даже вступление фильма не смогло прояснить ситуацию. Присказка про непонимание в школе и смерть мамы, про трёх злобных далматинцев и смутное происхождение Эстеллы, вся эта завиральная теория что «Круэлле мы скажем пока-пока» это всё настолько отдавало повесточкой и натягиванием главзлодейской совы на глобус «миту», что не могло не вызывать резонных подозрений. Но к моменту появления двух бритишей-хулиганов и собственно началу основного сюжета про моду, месть и ограбление внезапно выясняется, что перед нами совсем не то кино, которое нам чудилось всё время до этого.

А именно, Эмма Стоун вполне успешно исполняет очередную героиню Эммы Стоун, резкую, с широким эмоциональным диапазоном, харизматичную, вполне цельную, несмотря на заявленное во вступлении раздвоение личности, и самое главное не имеющую ничего общего с той самой Круэллой из оригинала. Она играет не поехавшую кукухой любительницу шкурок далматинцев (хотя в какой-то момент опасно к этой черте приближается), а скорее некую смесь между персонажем Энн Хэтуэй из «Дьявол носит Прада» и Марго Робби в «Отряде самоубийц». То есть женщину с трещиной, но достаточно волевую, чтобы со всем в итоге справиться. И ей в этой роли веришь, в ней есть нетривиальные эмоциональные повороты, моральные дилеммы и да, тонна харизмы.

При этом внезапно оказывается, что внутри фильма спрятан огромный вкусный кусок торта в виде комедии про ограбление. Два второплановых балбеса тоже не просто работают резонёрами, грабя награбленное, они спорят с методами Круэллы, различают Эстеллу и Круэллу, сочувствуют первой и не хотят со второй не иметь ничего общего, в конце концов, исполняют то самое ограбление (точнее, два или три, запутаешься считать) с грацией слона и обаянием крысы, то есть очень смешно и очень обаятельно. И даже собаки, которые вначале кажутся вставным номером ради связи с оригиналом, органично включаются в эту игру и составляют полноценную часть команды.

Не отстаёт и фэшн-линия, вполне очевидная по трейлеру, но всё-таки не такая. Тут именно что полноценная сюжетная арка с противостоянием, переодеванием, детективом, и она опять же не вставная, а тесно сплетённая с остальными сюжетами — про страшную месть месть, маму-папу и кулон. И модный приговор хорош тем, что там именно про моду — с дефиле, набросками-выкройками и вообще курсами кройки и шитья. Про это тоже вполне можно было снять полноценный фильм, как и про ограбление.

В итоге по мере просмотра ты всё больше удивляешься, насколько ладный получился проект — сложный, многогранный, с характерами, вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и в конце концов отсылочками к оригиналу, которые пусть и выглядят сугубым ретконом, но весьма неплохим. Да, это не «Джокер», но кино получилось максимально близкое к жанру антикомикса, то есть в нём хватает и переосмысления, и осознанной дискуссии, и даже бондовские титры в конце смотрятся не хулиганством ради хулиганства, а отдельным высказыванием.

До встречи в кино.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2021/05/29/cruella.shtml

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