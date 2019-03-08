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Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага

Роман КОРНЕЕВ , 8 марта 2019

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С тех пор как DC случайно выяснила, что в чисто мужском гиковском киномире людей в трико есть место и для Чудо-женщин, стало понятно, что этим дело не ограничится, и вездесущий «Марвел», у которого есть персонажи на все случаи жизни, также ринется в эту феминистическую пучину (как делала уже дважды в сериалах, но это не считается). Благо появление на экране «Капитана Марвел» всё равно было запланировано, разве что изначально эти планы были куда скромнее — в виде очередного проходного героя вселенной «Мстителей», которых там уже и без того было так много (ну, до решительного уполовинивания их Таносом), нам даже в точности не известно, была ли капитанша изначально задумана женщиной, поскольку первые планы времён написания сценария «Войны бесконечности» уже быльём поросли, и даже первоначальный сценарий сольника минимум два раза менял концепцию и состав авторов, а слухи про исполнителя роли собственно Кэпа ходили в основном про Джуда Ло, а не о Бри Ларсон.

Тем не менее, если до успеха Вундервуман и были какие-то вопросы, то после него коварный демиург этой киновселенной Кевин Фейги не мог не сделать решительный поворот к светлому будущему всеобщей победы дайвёрсити и прочего миту, не просто сделав Капитана Марвел женщиной (в этом каноне найдётся место чему угодно), но сделав женщиной и одноимённого инопланетянина Мар-Вела, одновременно переименовав собственно Кэрол Дэнверс ака Мисс Марвел в земную преемницу оного, которая теперь и будет наименоваться Капитан Марвел. Немного непонятно, что так и задумано, поскольку в разбирательствах кто есть кто в этой истории в основном и пройдёт большая часть фильма, который, как и почти все фильмы-становления у «Марвела» так в общем-то и крутится вокруг собственно факта что, дескать, есть такой герой, свойства у него такие-то, костюмчик у него оттуда-то, а сине-красно-белые и звёздно-полосатые они все по чистой случайности, сержант Заноза так велел. А.

Если же для удобства добавить немного удобно временной амнезии, множество полуанонимных понятых-подставных и Монику Рэмбо, куда более годящуюся на роль кэпа в юбке, но чернокожие супергерои у нас в «Чёрной пантере», то как раз получится искомая модель для сборки. Где и условная мама в образе профессора Мар-Вел, и злобный мужской шовинизм в лице товарищей по учебке и да, того самого Джуда Ло, ну, и загадочная неведомая энергетическая невесть откуда взявшаяся фигня как источник суперсилы. В общем, получите свою Чудо-женщину с Ником Фьюри и тессерактами котиками.

Причём как всегда у марвеловских локомотивов бокс-офиса, режиссёров, подзастрявших на съёмках сериалов «Любовники» и «Миллиарды», на площадке ставят в уголок, чтобы не мешали работать супервайзерам спецэффектов, а сценаристки, нанятые исключительно для исполнения важной роли придания должного градуса феминизма происходящему, по большому счёту заняты ровно тем, чтобы всё происходящее на экране было понадёргано из базового сторилайна и комиксов в той немаловажной степени, когда оно ещё не превращается в полный бред.

И тут, разумеется, похожие одновременно на Г'Кара и Таноса (так и зовут — Талос) метаморфы удобно смешивают все карты. Где надо они хорошие, где надо — не очень, где надо — находятся, где надо, исчезают. То могучие, то хлипкие. А если их по ходу пиесы мочат в праведном гневе, так и не жалко. А тут ещё временно моложавый и двуглазый Сэмьюэл Джексон шутки шутит и котика гладит. Ну разве не милота?

По сути, от этого сценария требовалось одно — чтобы в финале все помахали друг другу платочками до послетитровой сцены с пейджером. Ну, и немножко тессеракта в процессе. Вопрос только один, зачем теперь весь превозмогательный пафос предыдущей части франшизы? По мне так из фильма следует, что героическая Верс теперь превозможёт Таноса так, что от него даже его мужского шовинистического подбородка не останется. Например, скормит его котику. Вместе с перчаткой. А «Человек-муравей» пока в своей квантовой реальности найдёт способ отмотать время вспять, чтобы Человек-паук уже мог спокойно съездить в Европу с подружкой. Всё же ради этого, правда? Обидно во всей этой истории то, что перед нами — главная надежда Голливуда, который рискует без двух марвеловских фильмов отстать в этом году от Китая по сборам, как отстаёт по результатам зимы. Других надежд уже не осталось.

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