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Заклятие 3: По воле дьявола:

Заклятие 3: По воле дьявола: Всё так и было

Роман КОРНЕЕВ, 10 июня 2021
Статьи » Рецензия Ужас!
 
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Оставшись без Джеймса Вана в режиссёрском кресле, «Заклятие 3» на время решило отказаться от бесконечных спин-оффов, однако то направление, в котором решили в итоге двигать самый успешный хоррор-сериал современности, оказалось одновременно логичным и пугающим. Но совсем не в том смысле, в котором обычно пугает сверхъестественное.

А именно, кто не в курсе, этот цикл с самого начала был основан на реальных событиях. Семейка Уорренов не просто существует в реальности, но и является продюсерами проекта (хотя Эд и умер, но это норм, согласно утверждению жены, он до сих пор её во всём поддерживает с того света), а Лоррэйн даже появлялась в качестве камео в первой части. И да, дело Арна Джонсона, который убил своего арендодателя, после чего его адвокаты пошли к Уорренам, и те скостили срок до пяти лет на основании того, что у его девушки младший брат был одержим, а потом стал одержим и сам Арн, тоже существовало в реальности и по сути сделало всю славу Уорренам. И вот когда это всё узнаешь, немного волосы на голове начинают шевелиться.

Заклятие 3: По воле дьявола

Но не потому, что обряды бытового экзорцизма это не такой извращённый театрализованный способ поиздеваться над психически больными людьми в присутствии и при попустительстве их родственников, и не хороший способ наладить кинопроизводство в жанре «городского фэнтези», но это, оказывается, ещё и повод для, простите, своеобразного процедурала. И пока мы смеёмся над выходками Сола Гудмана, в реальной действительности восьмидесятых годов прошлого века в самой экономически развитой стране нашего мира на полном серьёзе рассматривали версию защиты, согласно которой демоны не только существуют, но и могу стать орудием со стороны стрёмной дочки бывшего священника, которой зачем-то понадобилось сотворить свой мутный ритуал.

То есть это уже не просто занятный ужастик о жутковатой кукле Аннабель и прочих проклятых монашках, а это, типа, быль. И пофиг, что писанина семейки самопальных охотников на демонов неоднократно подвергалась развенчанию в качестве примитивного вранья, и совершенно не важно, что никаких демонов, ведьм, проклятий и одержимостей просто не бывает, нет, у нас же «каждый день суд признаёт существование Бога, так может, настала пора признать и существование дьявола».

Заклятие 3: По воле дьявола

То есть перед нами не просто довольно примитивный (и почти не страшный) детектив а-ля «Твин Пикс», только в сто раз тупее и хуже снятый, так он от своей насупленной серьёзности и самопальной клерикальной пропаганды ещё и растерял весь свой фэнтезийный флёр и просто перестал быть ужастиком. Да, тут кричат и бьются в конвульсиях, тут бегают по старым домам да моргам и решительно падают со скалы (с какой целью, мы так и не поняли), но всё это разом ломается, потому что вы что, всё это время серьёзно утверждали, что «так всё и было»? Ллорна, Аннабель, вот это всё? Ну так это совсем другая история, давайте разбираться.

Парочка горе-демонологов собирает кунсткамеру мутных поделий с блошиного рынка, называет это «музеем», бегает по району, собирая байки из склепа, выдаёт их за чистую монету, печатая книжки одна другой офигительнее, выступает в судах с заявлениями, а когда их берут за мягкое, рассказывает всем, что это всё от неверия. Ну и муж, продюсирующий с того света, это очень удобно. Но нет, теперь понятно, что серию надо закрывать к чёртовой бабушке, тем более что рейтинги последних трёх серий аховые, а изначальная ненужность одного двух главных героев в кадре (с того света непросто попасть в сценарий) к текущему моменту дошла до того, что его роль во всём сценарии сводится к единственной поимке за руку на краю скалы. Когда тебя ругают даже самые оголтелые фанаты, это звонок, который стоит услышать.

Заклятие 3: По воле дьявола

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Заклятие 3: По воле дьявола:

Заклятие 3: По воле дьявола
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 6


Афиша

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Рецензии и обзоры

Заклятие 3: По воле дьявола: Всё так и было

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