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Мстители 4: Финал: Кадия стоит

Роман КОРНЕЕВ , 27 апреля 2019

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С тех пор, как фильмы «Марвел» стали главными, если не сказать единственными локомотивами голливудской кинопродукции, они перестали быть просто фильмами, они стали природными явлениями, как снег в апреле или очередной именной ураган. Не то чтобы никогда не было, но каждый раз начинаешь оглядываться по сторонам, пытаясь понять, почему все вокруг так быстро бегают и орут. То есть с одной стороны понятно, что главный фильм года, с другой, ну как главным фильмом года может быть что-то, выходящее последнее десятилетие с частотой парового копера, по три раза в год, и каждый раз событие. Кто-то ведь ходит и на очередного «Человека-муравья», причём за свои деньги, равные месячной подписке на «Нетфликс», цокая в его конце языком, мол, смотрите, как ловко завернули на щелчок Таноса. То есть в нашей части мультивселенной не просто существуют, но и составляют основную массу зрителей люди, которые одновременно ругают Голливуд за то, что стало нечего смотреть, и при этом как штык раз за разом ходят на один и тот же в общем-то 21-серийный уже сериал, и радуются, что снова для нас сняли всё то же, какой молодец Фейги, кажется, на этот раз он всё-таки соберёт свой вожделенный миллиард дома и три по миру.

По сути, в итоге хвалят и ругают за повторяемость, только у «Марвела» это хорошо, а у остальных это плохо. Когда тот же «Дисней» выжимает из несчастного франчайза «Звёздных войн» последние соки в режиме «ну кисонька, ну ещё капельку» — это плохо, а когда та же контора снимает два подряд фильма, в котором толпы костюмированых Штирлицев шесть часов подряд с перерывом в год с одинаково постными минами идут по коридору, превозмогая зловредного Таноса и поминутно взрыдывая по безвременно потерянным товарищам — это ок.

Другое заведомое противоречие, которое никому не мешает — это пресловутая борьба со спойлерами. С одной стороны все фанаты наизусть знают порядок выхода марвеловских фильмов на десять лет вперёд, где прямым текстом написано и про очередного челпука, и про очередную капитаншу, и про Чёрную вдову, и про нового доктора Стрэнджа, и про следующих Стражей (со всё-таки прежним режиссёром Джеймсом Ганном), и про вторую пантеру, наизусть изучили весь канон, включая многочисленные перезапуски во всех вариантах, когда убивают Кэпа, убивают Тора, убивают Локи, убивают Таноса, убивают всех, но одновременно с завидным упорством при поддержке студии продолжают бороться со спойлерами. То есть — пресловутый «щелчок» был спойлером. Хотя о нём написано даже в русской википедии (свят-свят). А то, что челпук «оказался он живой» весь год в трейлерах «Вдали от дома», никого не смущает? То есть вселенная, в которой все нюансы сюжета сводятся к тому, в каком порядке персонажи появляются на экране и исчезают с оных (но это не точно), на полном серьёзе играет в непредсказуемость, а зрители при этом делают вид, что действительно не знают, чем кончится очередное кино.

В этом смысле «Мстители: Конец игры» — это, конечно, квинтэссенция жанра. И квантовый скачок муравья, и финальный батл-рояль были буквально в лоб пересказаны ещё в первом трейлере, по сути, единственной тонкотой был лишь новый грим Тора плюс судьба ещё двух персонажей, про одного из которых было известно, что готовится стендэлонка, а про двух других, напротив, было прямо заявлено, что в «четвёртой фазе» их не будет. Собственно, на этом все загадки и заказчиваются. Судьбы вселенной (даже двух), космические катаклизмы, битва богов, вот это всё. По сути, суть фильма — в каком конкретно порядке и при каких конкретно обстоятельствах из зрителя снова будут выжимать слёзы. Ах, какой крутой состаривающий грим, ах, он/она пожертвовали собой ради всеобщего счастья.

Особенно показательно тут соцсоревнование за камень душ, ой, Небула вам не сказала, что так надо будет? Как неловко. Линия с Небулой и Гаморой в новом фильме — конечно, это квинтессенция креатива марвеловских сценаристов, пишущих свои сюжеты по принципу «потому что гладиолус». Ради красного словца тут не пожалеют и самоё себя, при этом вообще не заморачиваясь на логику. Почему молот Тора послушался кого-то другого? Почему перчатка Таноса оказалась просто перчаткой, суй камни куда попало, пофиг, пляшем. Почему Небула из будущего вдруг стала тряпкой? Почему Гамора из прошлого вообще стала слушать эту жалкую тютю? Ну и вообще, кто-то заметил, что в той параллельной вселенной теперь просто нет никакого Таноса? Порадовался ли за братюнь? Впрочем, о чём я. Тут плачут только о своих, им эти свои в другой части мультиверса вовсе не свои, о них парится только Халк.

Со слезами отдельная история. Закончив «Войну Бесконечности» так, как она закончилась, братья Руссо сами завели себя в стилистический тупик. Весь хайп вокруг предыдущей части превозмогательной дилогии был основан на том, что У Нас Трагедия. Все рыдают, цвета поблекли, краски потускнели, за кадром играет траурный марш. Жизнь супергероя не мила. В кои-то веки зло победило бабло. При этом на вопросы типа «а где был Фьюри со своим пейджером раньше» даже самые оголтелые фанаты отвечали, ну, типа, капитанша Марвел — человек занятой, негоже ей докучать бесперечь. И продолжали рыдать.

Весь этот конкурс «плачем с нами, плачем как мы, плачем больше нас» с успехом продолжался бы весь новый фильм, но это показалось чересчур даже для Фейги, и минуте на сорок пятой фильма всё-таки звучит первая шутка. Про Тора. Первая из трёх. Тор вообще главный и единственный предмет шуток в этом фильме. Чего он, простите, тысячелетнего возраста асгардский воин и чуточку бог, вообще так убивается, не совсем понятно, потому будем над ним шутить. Впрочем, плачут и превозмогают тут до самого финала, так что шуток много не ждите.

Второй тупик, помимо стилистического, тут был, конечно, сценарный. Все возможные сюжетные ходы полностью описаны в трейлере, и сценаристы последовательно перебирают их, включая прямо противоречащие друг другу (любые логические нестыковки в комиксах «Марвел» решаются произнесением вслух фразы «это так не работает», по пять раз за фильм), в результате чего Земля в этом фильме быстро превращается в эдакую «Кадию Шрёдингера», которая стоит и не стоит одновременно, а сам фильм становится своеобразным экскурсом в популярный жанр «как это должно было закончиться», но не заканчивается, состоя в итоге из сплошной череды ложных финалов, первый из которых приходится на пятнадцатую минуту фильма, и тут ты такой, воу-воу, они сделали это вначале фильма, значит, они остальное время будут двигаться дальше, никто не ожидал, круто, давай-давай, жги!

Но нет. За одним ложным финалом следует другой, один очевидный сюжетный поворот следует за другим, боги из машин выскакивают пачками. То мы не знаем где Танос вообще, то хопа, мы знаем о том, где он в точности, камни пропали, камни сразу нашлись, патроны кончились, нет, не кончились, и так всю дорогу, если не считать случаев, когда всё происходит просто само собой, вроде того как в прошлом у них есть сразу целый «Бенатар», а откуда, простите? Снова у самих себя покрали? Вернули потом, хоть? Нет ответа. Когда же череда грандиозных по своей бредовости планов Мстителей (мы Мстители, мы не Предотвратители!) с перерывом на долгоиграющие слезоточивые прощалки с теми, кого-не-разрешает-называть-дисней-а-то-перестанет-тебя-пускать-на-пресс-показы, завершается сначала очередной грандиозной (и такой же грандиозно тупой) потасовкой с битьём морд, а потом и битвой стенка на стенку (боже, Фейги, у тебя доктор Стрэндж в кадре, какого лешего он не телепортируется к чёртовой матери? ах, да, он же держит невесть откуда взявшееся здесь водохранилище, как удобно), в итоге все опять тупо превозмогают, и даже капитанша пару раз получает по балде и тут же сливается. Мы же понимаем, Танос вам — это не звездолёты сбивать. Он, сволочь, крепкий. Даже без перчатки. Которая не нужна.

В общем, когда в конце все опять принимаются заливаться слезами, а фанаты встают и отдают честь, остаётся вопрос — это и есть нынче идеальное кино, которое уже бьёт все абсолютные рекорды сборов? По сути, единственный персонаж, который тут что-то делает и как-то влияет на сюжет — это, внезапно, Небула. И немножко героиня Свинтон. Остальные механически отбывают номер или настойчиво жертвуют собой, в конце через не хочу всё-таки побеждая (иногда — самих себя). Добавим сюда нарочитый женский квартет в середине битвы и получится очередное феминистическое кино про женскую дружбу и женскую же логику. Ну и Пегги Картер, которая стоит всех Мстителей, если верить Кэпу.

Осталось понять, а дальше-то что? Фанаты в ютубе уже заобсуждали потенциальные кандидатуры на роль следующих макгаффинов и главзлодеев. Галактус? Аннигулус? (Здесь была шутка про сиротскую латынь.) Тут проблема в том, что это ребята из «Фантастической четвёрки», а её только что купленный мышиной империей «Фокс» сливал раз за разом, тут ещё надо долго работать над перезапуском (с неизбежным, для начала, доктором Думом). Было бы странно именно их брать на борт, а не отложить на потом. Шума-Горат из доктора Стрэнджа будет получше, но уж больно он отдаёт Лавкрафтом, то есть вещами достаточно абстрактными, а Марвел любит нечто зримое, с кулаками. В общем, у Фейги вариантов много, но выберут наверняка Дармамму из того же доктора Стрэнджа. Это если в общую вселенную не потащат в итоге «Людей-Икс», многострадального «Венома» и уже упомянутую выше «Фантастическую четвёрку». «Дисней» себе это может теперь позволить.

В этом смысле за «четвёртую фазу» можно не опасаться, ещё лет на пять «Марвел» точно хватит, со всеми этими планами на «китайскую чёрную пантеру» и прочие вбоквелы основной истории. Фанаты заранее в восторге и готовы заносить деньги. Что же касается все остального современного жанрового кинематографа, он всё больше будет уходить в тот же «Нетфликс», а кинотеатрам придётся привыкать к полуголодному существованию в промежутке между очередными марвеловскими тяжеловесами. Ничего другого просто не останется.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/04/27/avengers4endgame.shtml

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