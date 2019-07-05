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Человек-паук: Вдали от дома: Фейк-ньюс

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 5 июля 2019

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Новый «Человек-паук» большую часть времени с трудом выносимый, потому что лениво повторяет старый сюжет о путешествии американцев по Европе, который десятилетиями эксплуатировали в американских комедиях. Фильм не делает ничего, чтобы его освежить. По большей части это лайтовый подростковый евротур, где Питер Паркер никак не может признаться Мэри Джейн, а Мэри Джейн — Паркеру, а мимо идут шутки про отношения и любовные треугольники.

Но все эти шутки в лоб. Они простые, подростковые и ванильные. Карикатурные школьники и еще более карикатурные учителя катаются по стереотипной Европе, а следом за ними автопародия на Ника Фьюри. Из хорошего на экране — долгое время только Джейк Гилленхааль в образе максимально обаятельного супергероя, чей сюжетный поворот копирует Мандарина из «Железного человека 3», но с тем исключением, что все заранее про него знали.

Вообще интересно, как люди Фейге не только на словах, но и на деле пытаются заменить Старка Паркером в своей франшизе, прописывая герою похожие диалоги и шутки, делая ему похожий прикид от костюма до прически и приставляя Фавро ассистентом. То есть, они никак этого не скрывают, и даже сделали тему наследия второй сюжетной линией фильма, но по сути «Марвел» повторяют сами себя.

Это было бы просто скучно, если не последние полчаса, где ЧП проваливается в лютый мета-фан-сервис за пределами своей вселенной. Первая битва Паука с Мистерио — это не киношный «Марвел» и даже не игровое кино: это отдельный короткометражный трёхмерный мультфильм, своей стилистикой, поворотами и атмосферой полностью повторяющий классический мультфильм 90-х. Паук скачет из одной галлюцинации в другую, аттракцион встречает бэдтрип, и через конфетную марвеловщину на мгновения пробирается правильная экранизация. Это в хорошем смысле шок и сюрприз, потому что такого раньше не получалось ни у кого, и это внезапно серьёзный повод пойти в кино и вытерпеть детскую романтическую комедию.

Но! Нельзя просто так взять и сделать нормально кино. Нужно фигачить пасхалки и шутки для своих, чтобы их разбирали на мемы, обсуждали и хайпили! А поэтому последние десять минут «Паук» открыто, специально и торжественно копирует… Раими. Это буквальный, неприкрытый римейк, который, если честно, даже в рамках фан-сервиса выглядит лёгким издевательством. Вот вам та же сцена, но иронично переигранная. Вот вам тот же актер в той же роли, но тоже иронично переигранный. Все плачут, встают и хлопают. Главным твистом «Паука» стал твист имени Брюса Уиллиса в «Сплите».

Только это нифига не хорошо. Новая фаза киновселенной должна крутиться вокруг Паука, но сам Паук липовый. Тони Старк был цельным, он не был пародией на миллион версий себя. А новый Питер Паркер — это генерация чужого контента. Новые фильмы про него — пыль в глаза. Инфоповоды. Это не цельная фигура, не самостоятельное кино, не искусство, а телешоу. Фейк. Что, впрочем, можно было ожидать ещё из названия предыдущего фильма. «Возвращение домой»! Как остроумно, наверное, называть так первый фильм, а во втором переснимать Раими.

Какая ирония, что злодеем выбрали мастера иллюзий. «Сегодня люди готовы верить во что угодно», двусмысленно говорит он. Прекрасная фраза, которая звучала бы гораздо громче, не будь иллюзорным сам фильм.

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