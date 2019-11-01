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Терминатор: Тёмные судьбы:

Терминатор: Тёмные судьбы: За Джона

Роман КОРНЕЕВ, 1 ноября 2019
Статьи » Рецензия Фантастика Терминатор
Отзывы: [2]
 
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У франчайза «Терминатор» такая долгая и сложная судьба, что сколько бы Кэмерон ни пытался отделаться от этого сомнительного багажа, это попросту невозможно. Сначала был фэйл с кастингом главного героя в «Терминаторе 3», затем скоропостижное закрытие «Хроник Сары Коннор», далее была переписанная концовка «Терминатора 4» и его же странный Антон Ельчин в роли Кайла Риза (в целом же это был лучший «некэмероновский» сиквел), ну и на добивание комедийный фанфик в виде «Терминатора: Генезис» со смаком вколотил последний гвоздь в крышку гроба некогда главного фантастического франчайза в промежутке между старыми и новыми «Звёздными войнами». Именно в таком виде он и достался обратно своему автору, и тому ничего не оставалось, кроме как объявить о перезапуске, то есть что «Терминатор: Тёмные судьбы» будет прямым продолжением «Судного дня».

Сценарий самого Кэмерона, режиссёр — любимец публики Тим Миллер, что вообще тут могло пойти не так? Ну, кроме машинального заявления Кэмерона про «новую трилогию». Общественность, которая следит за нелёгкой судьбой «Аватара 2-3-4», на этом месте напряглась. Да и с сценарий в итоге сел писать Джош Фридман, который «Война миров» и те самые «Хроники», что тоже навевало определённые мысли, потому что новой истории про Крамарти мы бы не вынесли, если вы понимаете, о чём я. Но в целом всё выглядело более чем прилично: возвращение Линды Гамильтон в роли Сары Коннор и вновь некомпьютерный Шварценеггер, все так и представляли себе такую версию «Старого Логана», где Сара и Т-800 на пенсии живут себе в Майами, переругиваясь про «ты старый и бесполезный», звонят вечерами по скайпу дочкам Джона, в конце все танцуют а потом на горизонте полыхает ядерный гриб.

Терминатор: Тёмные судьбы

Самое смешное, что в итоговом монтаже фильма подобная сцена тоже есть. Правда занимает она ровно 10 секунд и с неё фильм начинается. Но на этом всё, дальше же следует ровно то, что мы увидели, когда был опубликован тот самый первый кадр. Загримированная под корейского мальчика Маккензи Дэвис, сериальная мексиканка Наталья Рейес против странной пародии на Адама Драйвера в роли местного терми-Венома. Что это?! — дружно завопили фанаты. Дальше проект можно было просто и без прикрас закрывать. Кэмерон, ты в порядке, тебя держат в заложниках? «Терминатор» — это кастинг, кастинг и снова кастинг, никакими спецэффектами это не починишь (тем более такими вторичными). Тут из каждого персонажа должна полыхать харизма! Это закон!

Далее пошли первые тестовые показы, которые лишний раз подтвердили Кэмерону, что всё плохо, последовали мучительные пересъёмки, судя по всему, сценарий из локаций «Сикарио» и «Нарко» по возможности переместили обратно на американскую землю, увеличили хронометраж для Линдочки и Арни, в общем, Тим Миллер отчаянно пытался выправить экшном то, что надо было исправлять кастингом. Нам даже (о чудо!) показали того самого «Старого Терминатора» с женой и сыном, совершенно уже человекообразного и даже испытывающего в кадре некое механическое чувство вины перед Сарой.

Но выглядит это всё равно так, будто это Кэмерон испытывает не менее механическое чувство вины перед собственными фанатами, которых он уже столько лет кормит завтраками, а когда появляется шанс вернуть былую любовь зрителей, то внезапно оказывается, что нечем.

Терминатор: Тёмные судьбы

Дани (снова привет «Игре Престолов») играет мебель, терминатор не производит ни малейших эмоций кроме скуки, Сара большую часть хронометража выглядит полоумной истеричкой с мобилой в пакетике чипсов, сценарий пародирует в основной своей части «Подозреваемого», который сам по себе — неофициальный римейк «Терминатора» со скайнетом (даже двумя, второй добрый) и Джоном Коннором (визуальное сходство оригинального взрослого Джона с Джимом Кавизелем всем очевидно), большая часть экшна настолько театральная и вставная (вроде этого аэробалета в крутом пике), что скулы сводит. То же самое с фанатскими отсылками к оригиналу.

Только в самом-самом конце, где заканчивается офигительная история про феминистскую версию Спасителя, и настаёт время спасать и умирать, только там наконец проклёвывается то, ради чего, по всей видимости, снимался фильм. И мы снова вспоминаем финал «Терминатора 2», и снова прощаемся с человекоподобной железякой, ведь даже если машина, робот, терминатор оказался способен понять стоимость человеческой жизни, может быть и мы, люди, сумеем этому научиться.

Но это лишь скромная сцена в финале довольно длинного и пустого фильма, где из хорошего только фотки на столе у терминатора, ну и несколько сцен с Маккензи Дэвис, которая единственная тут играет, а не истерит, и удивительным образом именно этой странной, но самоотверженной девочке в майке-алкоголичке здесь иногда веришь. Ну, и ещё реплике Арни про мексиканку, сына и «прошлое, которое тебя догоняет». Очевидно, что это биографическая проговорка. В остальном никто так и не понял, зачем нам это всё показывали. Любите кино.

Терминатор: Тёмные судьбы

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 Legat
Реквием.

На 63 году жизни в государстаеном госпитале Паскадеро для психически больных преступников скончалась пациентка Сара Конор. Выписка из амбулаторрной карты пациента: Склонна к побегу. Диагноз — пароноидальная шизофрения, острый маниакальный психоз. Сопутствующие заболевания: — сахарный диабет 2 го типа... далее

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Терминатор: Тёмные судьбы:

Терминатор: Тёмные судьбы
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 37
трейлеры: 17

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