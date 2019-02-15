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Алита: Боевой ангел: Сны оружия

Роман КОРНЕЕВ , 15 февраля 2019

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История теперь уже двух экранизаций неформальной дилогии о женщинах-киборгах с самого начала была историей обмана, при всей разнице между прототипами и производственной судьбой. И если в случае с «Призраком в доспехах» история вранья была более простой и очевидной, и её раскусили даже самые надёжные потребители поп-корна, незамысловато отправив фильм на бокс-офисную свалку, то история «Алиты» слишком сложносочинённа сама по себе, чтобы рубить с плеча. Тут вам и путаница с именем главной героини (которую зовут Гали), и путаница канона между мангой и мини-сериалом, и многолетняя история препирательств Кэмерона с фанатами, то он хочет снимать именно по манге и большой друг Кисиро, то он впервые про него слышит, и вообще отстаньте, я тут «Аватар 66» снимать собираюсь. Тут надо быть очень вовлечённым фанатом, чтобы во всём этом ориентироваться, однако всё-таки назначенная после передачи проекта Роберту Родригесу премьера так или иначе должна была достать этого несчастного кота из донельзя затянувшегося ящика Шрёдингера, а все маски и застарелые пластыри пришлось бы сорвать.

Ассоциация с котом тут неспроста, потому что долгое время именно этот взгляд кота из Шрека был главным, а то и единственным предметом разговоров вокруг грядушего фильма. Тут кстати сразу можно было бы закрыть вопрос о том, на чём основан фильм — дело в том, что этот взгляд до сих пор фигурировал только в одном первоисточнике: в той трёхминутной короткометражке про моторбол. Но это информация для совсем уже фанатов, все же остальные углядели в этом довольно неловкую пародию на всех скопом женских персонажей анимэ, которая могла бы получиться ещё и весьма злой, если бы Родригесу хватило нахальства довести эту пародию до логического конца — совместив, как в оригинале, жестокость и чёрный юмор этого мира киберрасчленёнки. Однако в отрыве от этой возможности эти огромные глаза выглядели донельзя нелепо, так что, формально не отвечая на гневные реплики в сети, авторы поспешили перепилить модельку, так что в последующих роликах глаза сделали всё-таки поменьше (забегая вперёд, в некоторых сценах в фильме они остались оригинальными и это очень заметно).

Далее сам сеттинг — по сути, уже в трейлерах видно, что тут перерисовка видеоряда с манги была буквально покадровой, включая цветовую гамму, и выходило это явно куда лучше, чем в том же «Призраке в доспехах», где результат получался слишком уж по-аматорски трэшовым и аляповятым, хотя оно и не удивительно, бюджет всё-таки существенно разный. Однако с сюжетом у Родригеса были явно проблемы, и это тоже видно по трейлерам — что в манге, что в мини-сериале линии Юго-Вектора, моторбола и истории попадания Гали к Идо разнесены, а тут они все были сбиты в кучу, и как совершенно разные по темпу и интонации сюжеты можно подружить в одном фильме — большой вопрос.

Ну и наконец общая проблема — если в манге многие персонажи пусть обычно и нарочито европеизированы, но в целом всё равно понятно, что речь идёт о таких своеобразных японцах, то кастинг фильма настолько нарочито неяпонский, что «Призрак в доспехах» с Йоханссон покажется верхом следования канону. То есть от Идо остались очки, от Гали — глаза, от остальных вообще голая функция, а некоторых вообще забыли. Ну и да, Кирен, которой не было в оригинале, но была в мини-сериале, раз и навсегда перечёркивала все экивоки в сторону оригинала. Его если кто из авторов и читал, то так, для ознакомления. То есть перед нами чистой воды римейк мини-сериала плюс тридешной короткометражки, что бы там кто ни говорил в пресс-релизах и интервью.

И после премьеры фильма все эти предположения последовательно и полностью подтверждаются. Для начала да, главная проблема этого фильма — сама Алита. Аниматоры к релизу так и не сумели довести компьютерную модельку до ума, и она для 2019 года выглядит до странного ущербной. Да, она киборг, но она не киборг из фильмов восьмидесятых, а иначе её угловатые неловкие движения нельзя объяснить ничем. Глаза стали более приемлемыми, но они всё равно ну совершенно ничем не оправданы, зачем такие глаза боевому киборгу — никак не объясняется, причём такие же и у других соратниц 99ой в кадре. Ну и, что совсем непонятно, нам регулярно показывают оба тела Алиты без одежды и там вообще другая анатомия, чем в соседнем кадре в одежде. Зачем это, если персонажа играет живой человек, понятно, хотя с таким бюджетом можно было и бронекостюмчик под маечку пододеть, но перед нами же полностью компьютерная модель с моушен-перформансом, то есть это рисовали специально, тогда зачем?

Далее сеттинг — смешение условно взрослых и условно подростковых линий превращает окружающий Адиту мир в странную и нелогичную смесь из запредельной жестокости (Алита реально убивает в кадре других людей, причём даже не всегда киборгов) и детской непосредственности а-ля «Звёздные войны: Эпизод I», когда ничего страшного ни с кем не может произойти, потому что это детская сказка. То есть в сеттинге есть одновременно элементы как подростковой фантастики, так и трэшового киберпанка из восьмидесятых. Это постоянно сбивает с настроя. Если всё серьёзно — к чему этот балаган, если это комедия — почему кругом трупы штабелями? Да и собачку жалко. Тем более что это единственная красная кровь в кадре.

Сюжет, соответственно, тоже разваливается. То Идо против моторбола, то он же лично надевает на Алиту защиту и пристёгивает колёса. Далее эта странная история о дочери (главная самодеятельность сценария), которая вообще непонятно зачем, и да, там всегда была кошка, а не дочка. При этом например вполне себе уместный для мотивации персонажа Юго рассказ о его брате убран. Ну и самое нелепое — романтическая линия между Алитой и Юго, и без того довольно полупрозрачная в оригинале, тут становится окончательно высосанной из пальца, по сути, она сделана ради одного кадра — на трубе в финале, в остальном же реакцию публики на всю эту беду с моторболом и отрубленными руками киборгов можно ограничить явно не запланированным авторами смехом на фразе «угадай, где я». Да уж угадай, что там. Пацан же реальный отморозок!

При этом достаточно ключевые моменты сюжета вообще не обозначены — откуда взялось второе тело, что такой ценный и живой киборг делал на свалке, кто были все эти люди, что послали 99ю и её товарок атаковать Залем с земли, причём тут Марс и Луна, кто такой этот Нова. Сплошные лакуны. Зато нам показали детскую «тренировку» в моторбол и таки продемонстрировали в конце Эдварда Нортона. Если обещанный таким образом сиквел вообще состоится.

И вся эта раздёрганность на фоне дословных и покадровых заимствований приводит к ожидаемому результату — атмосферу оригинала воспроизвести фактически не удалось, кто все эти люди — нефанатам осталось непонятно, реактивный молоток этот выглядит нелепо, финальное стояние с мечом вообще вызывает разве что оскомину, а пацана не жалко от слова совсем. Ну и самое главное. Не получилось сделать те самые «сны оружия», то есть фантастические элементы сюжета не сложились в киберпанк-драму, историю самоосознания смертельно опасной железки в мире жестокости и насилия. А без этого фильм по сути лишён всякого смысла.

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