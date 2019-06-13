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Ахтунг! Фанатское кино

Люди в чёрном: Интернэшнл:

Люди в чёрном: Интернэшнл: Ненавижу Париж

Роман КОРНЕЕВ, 13 июня 2019
Статьи » Рецензия Фантастика
 
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Люди в чёрном: Интернэшнл

На самом деле плодить и размножать франчайз «Людей в чёрном» очень легко и приятно, для трансгалактической комедии продолжать тусить по заокеанским мухосранскам глупо, да и сам полудетектив-полукомедия о том, как анонимные ребята в похоронных костюмах шмаляют из пушек по пришельцам и светят лампочкой-забывалкой случайным свидетелям в глаз — он в общем-то такой же не привязанный ни к чему и ни к чему же не обязывающий, как и выбор главгадов в предыдущих сериях. Да и Уилл Смит нынче ну настолько никому не нужен, что Джинни в «Аладдине» — это для него роль в самый раз. Надо только напомнить зрителю, что агентов в этой вселенной полно, зачем на одних и тех же зацикливаться. Так и появился на свет проект «Люди в чёрном: Интернэшнл» (тьфу ты, даже написать без запинки не получается, какой-то локализационный кентавр, а не название).

Конечно, он с самого начала выглядел подозрительно: вопиющий неканон в лице феминизма (хотя, Эмма Томпсон уже снялась в роли агента О в третьей части, но Тесса Томпсон, хм...), опять же Крис Хемсворт, которого все помнят не только как Тора, но ещё и как «секретаршу» в «Охотницах за приведениями», а ещё он тут вроде как собирается сыграть Халка Хогана в егойном байопике. В общем, тоже вполне могло и не взлететь. Разве что Лайам Нисон в роли заменителя Томми Ли Джонса вроде как не вызывал вопросов.

И самое главное, что все эти подозрения поспешили не оправдаться. И феминизм был очень лаконичным (и его зажевал наш перевод), и мистер и миссис Смит местного разлива получились прикольные. И Тесса Томпсон не спешила так уж перетягивать одеяло на себя. И один из «трёх марвеловских Крисов» тоже звездил в кадре, а не за кадром, ловко обыгрывая свои голливудские штучки с героическими проходками и картинами в рамах.

Люди в чёрном: Интернэшнл

Однако проблема у фильма всё-таки есть. Это сюжет. Не то чтобы у предудущих частей он был особо значим, но там либо личная история агента Кея, либо судьбы Галактики на поясе Ориона, что-нибудь обязательно держало повествование, склёпывая гэги и погони воедино. Тут своеобразная термоядерная головоломка особо никому не интересна, хотя и маячит в кадре постоянно. И полупрозрачные в прямом смысле пришельцы движимы непонятно чем. И весь этот Рой вообще фигурирует на словах, а не какими-нибудь значимыми картинками. В конце концов, никакого ощущения хоть малейшей опасности, грозящей основной парочке, не возникает во время просмотра ни на миг, они вообще не парятся ничем. Ремонт поломанного байка посреди пустыни? Запросто! Шмалялки любых калибров? В любой момент! Нас выгнали из агентов? На здоровье! Убили королеву? Пофиг мороз! Убили братюню-кореша? Впервые слышу!

На таком фоне кино превращается просто в последовательность скетчей разной степени забавности и притянутости за уши, причём действие почему-то всё время возвращается к Эйфелевой башне. Которая тут так же случайна, как и любая другая локация. Ну ынтэрнэйшынал же! Не в Саграде же фамилии порталы напланитян строить. Впрочем, некоторые из этих рандомных шуток вполне себе заходят. И молоток в руках Хемсворта, и Пешкин этот (парень спас добрую половину диалогов).

Люди в чёрном: Интернэшнл

Но звероподобный помощник Ребекки Фергюсон ну так натянут совой на глобус, что скулы сводит, и эта офигительная предыстория о том, как отличница боевой и политической подготовки работает в колл-центре техподдержки в промежутках между взломами «Хаббла», ну ё-маё, всё хорошо в меру. Самое притянутое за уши тут, конечно — показное одиночество героини Тессы Томпсон. Ну лааажа. Постарались бы хоть изобразить её ботаничкой или что. Но нет. Дебёлая гражданка с голливудской улыбкой так упарывается поисками внеземного криминала, что кушать не может. И так тридцать шесть годков, так в детстве зверёк впечатлил. Ах, ребёночек спит? Не будем будить ребёночка, и в глазик светить не станем. Слушайте, ну даже у комедийного комикса должна быть какая-то логика! Агенты в чёрном под прикрытием, галстуки сняли и никто не узнаёт. Что?! Куда?! А танцевальный баттл в исполнении неведомой космической фигни? И главное, всех снова спас Пешкин. Почему не он тогда, я не знаю, агент Пэ?

В общем, идеи для рестарта у бессменного сценариста серии Лоуэлла Каннингхэма были. И афроамериканский режиссёр предыдущего форсажа Гэри Грэй вроде старается, снимает бодро, с огоньком. И актёры в итоге смотрелись органично. Но в результате получилась какая-то недотянутая вещь, без претензий на полноценный перезапуск. Как будто это уже шестой фильм в этом же составе. А в таком виде он, увы, никому не нужен, как тот Париж.

Люди в чёрном: Интернэшнл

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Люди в чёрном: Интернэшнл:

Люди в чёрном: Интернэшнл
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 29
трейлеры: 12


Афиша

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Афиша кино

Люди в чёрном: Интернэшнл
Полупрозрачные в прямом смысле пришельцы движимы непонятно чем. И весь этот Рой вообще фигурирует только словах. Никакого ощущения хоть малейшей опасности, грозящей основной парочке, не возникает во время просмотра ни на миг

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