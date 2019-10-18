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Малефисента: Владычица тьмы:

Малефисента: Владычица тьмы: Милфа и черти

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 18 октября 2019
Статьи » Рецензия Приключения и фэнтэзи
 
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«Малефисента 2» — это в первую очередь история удачно проданной провальной идеи, которую могла вытянуть только более длинная череда системных ошибок в работе «Диснея». Например, если бы в сценарий закрались смелые сцены, а режиссёр оказался новым Вайтити или Ганном, способным через миллион одобрений, правок и скринтестов протащить на экран настоящий кинематограф, а не парк аттракционов. Но ничего такого.

Это никакое не кино. Это оммаж «Триллеру» Майкла Джексона. Сорок минут оно мертво, а потом начинает танцевать и улыбаться, так и не ожив. Это копипаст сначала собственной диснеевской классики, а потом случайных чужих фильмов и даже телесериалов. Сорок минут «Малефисента 2» пытается сформулировать, зачем нас всех тут собрали, а потом как будто достает порошок и давай нести такую офигительную историю, что можно только в кресло сползать, всё сильнее хватаясь за голову.

Во-первых, хеппи-энд первого фильма перечёркивают фразой «просто забыли». Удобно. Во-вторых, уже со старта это вылитый «Шрек» и немного «Семейка Аддамс»: спустя пять лет до сих пор беспечная и солнечная девочка Аврора, королева Болот, соглашается выйти замуж за принца — того самого, что спас, и теперь она с её готичной и мрачной матерью Малефисентой должны познакомиться с родителями жениха. Разумеется, это ничем хорошим не оборачивается: свекровь злая старуха, мать упрямая ведьма, «Вы живёте в лесу!», «А у вас вилки неправильные!» — и так далее с попытками пошутить.

Малефисента: Владычица тьмы

В-третьих, всё это нафиг неважно. Выясняется, что «Малефисента 2» хочет быть не комедией о свадьбе и даже не сказкой для девочек, а пацифистским эпиком про «давайте жить дружно». Герои начинают как мантру повторять «будет война!», потому что нагнетать надо бы, а нечем, и даже бюджета на эту войну нет — только на одну большую драку всех со всеми. Поэтому остальной фильм — во всех смыслах подготовка. Это срочное и запоздалое развешивание ружей на стенах и прописывание мотиваций. Одной придумывают птицу феникс в далёких родственниках, другой — трудное детство, остальных делят на лагеря оптимистов и пессимистов и заставляют спорить друг с другом, пока в конце оптимисты не победят, потому что иначе никак.

Фильм разваливается на два нудных акта, полтора из которых проходят в одной локации замка родителей, и потому по ощущением это не приключение, а именно тематический аттракцион, сюжетные эпизоды в котором неожиданно копируют «Игру престолов» и «Аватара». Рогатые тёмные эльфы, которые произошли от фениксов и живут где-то в скалах на деревьях? Серьёзно? Хотя да, надо признать, что на фоне остального это свежо, и было бы точно лучше, если бы Аврору просто отправили в мир этих немытых чертей на все два часа.

Малефисента: Владычица тьмы

Потому что нет сил смотреть как Пфайфер играет злобную и холодную Лену Хиди, отдающую циничные приказы своей армии с высоты красивой башни, чтобы отомстить за старые обиды и «сохранить трон» для своего сына. Причём против неё Джоли в роли одновременно Дейнерис и дракона, которая тоже вот-вот поедет кукухой. И эти две сначала почти покадрово повторяют битву у Черноводной, а потом почти покадрово — финальный штурм Королевской гавани, что отдельно удивляет, ведь сериал закончился лишь полгода назад, а цитаты точные.

И сколько бы людей ни погибло, каких бы персонажей ни приносили в жертву драматизму, сколько бы раз ни кричали про то, что миру не бывать, свадьбу всё равно сыграют в тот же день, и все будут счастливы сейчас и навсегда. Включая тех немногих мужских персонажей, один из которых весь фильм проспал, второй бесполезно прошатался, третий просидел перед зеркалом, думая только о свадьбе и не замечая боевых действий под окном, а все остальные, совсем мелкие, что-то пыжились неуверенно и слились.

Впрочем, по большому счёту слили всех, включая ту же Малефисенту. Джоли как будто единственная, кто с неприкрытым удовольствием во всём этом играл, но нет у неё хорошей истории в этом фильме, как и у всех остальных. Системная ошибка, которая так и осталась ошибкой.

Любите кино.

Малефисента: Владычица тьмы

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Малефисента: Владычица тьмы:

Малефисента: Владычица тьмы
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 16

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