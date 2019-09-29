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Новинки октября: «Джокер», «Гемини», «Малефисента» и «Терминатор»

Роман КОРНЕЕВ, 29 сентября 2019
Статьи » Анонс Премьеры

Терминатор: Тёмные судьбы

Традиционно октябрь — это такое продолжение сентября с его внесезонными вонаби-блокбастерами пополам с российским кино, разве что таковых становится несколько больше, залы перестают совсем уж пустеть, однако в целом полупустой год исключительно диснеевских релизов продолжается, и действительно серьёзные виды на интерес публики принадлежат лишь нескольким фильмам, среди которых будет, сюрприз, диснеевский релиз. Впрочем, и он довольно проходной, иначе он бы выпускался в ноябре.

Впрочем, не сборами едиными жив кинематограф, и месяц начинается 3 октября с премьеры одного из самых любопытных фильмов года, артхаусного комикса «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли самого. Фильм взял Золотого льва в Венеции, и в целом выглядит своеобразным новым ответом мирового кинематографа (после «Бёрдмэна») на совершенную победу комиксов как жанра, то есть это не столько комикс, сколько антикомикс в его традиционном виде.

Впрочем, зритель больше будет настроен на неделе сходить на заокеанский мультфильм «Эверест», впрочем, тот также довольно проходной, ко всему ещё и перенесён у нас на неделю.

Альтернатива традиционна — сразу два отечественных фильма, музыкально-инклюзивное кино с Сухановым «Волшебник» и очередная «девушка по вызову» под названием «Люби их всех», тема наших киноделов никак не отпускает, это уже чуть не четвёртый заход подобного толка за последние годы.

Закрывает же список премьер недели «Операция «Колибри» с Джесси Айзенбергом в очередной роли техногика, на этот раз речь пойдёт о высокочастотном трейдинге.

10 октября на роль главной премьеры недели заступает «Гемини», околофантастический боевик с Уиллом Смитом. Карьера Смита в полном ауте. Карьера режиссёра Энга Ли там же. Фильмы о клонах в прокате всегда проваливаются. Вывод? Даже у нас, где Смита всегда любили больше, чем на родине, фильм скорее всего ничего особо заметного собрать не сможет.

Альтернативой на этот раз случится очередная мелодрама Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Также на афишах значится Дмитрий Нагиев в сексисткой комедии Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные».

Далее 14 октября состоится внезапный перевыпуск классической «Матрицы» в отечественный прокат, видимо, на фоне новостей о старте работы над «Матрицей 4».

17 же октября в прокат выходит тот самый диснеевский релиз — «Малефисента 2» с Джоли продолжит деконструировать богатый внутренний мир классической суперзлодейки.

Альтернатива — музыкальный баойпик «Джуди» с малоузнаваемой Рене Зельвегер или Юлия Высоцкая в драме Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

24 октября обошлось без очевидного лидера, тут снова в наличии масс-старт. С отечественной стороны застрельщиком выступает очередная экранизация Глуховского «Текст». С заокеанской — реанимированный 10 лет спустя антикомикс «Зомбилэнд 2» с теми же героями.

На их фоне же стартуют приминальное кино с Джоэлем Киннаманом «Три секунды», артхаус «Арахисовый сокол», новый фильм Юрия Быкова «Сторож» (впрочем, он выходит скорее онлайн) и отечественный мультфильм «Урфин Джюс возвращается». Ну и, если вам этого мало, очередной перевыпуск классики, на этот раз это «Побег из Шоушенка».

Ну и наконец 31 октября в прокат выходит «Терминатор: Тёмные судьбы», который попробует переубедить зрителя в том, что по меньшей мере странный кастинг молодой части актёрской команды был оправдан. Ну, а продюсер Кэмерон, к которому вернулись права на франчайз, и режиссёр Тим Миллер попытаются не потерять вложенные в фильм деньги, впрочем, пока это выглядит весьма сомнительным предположением. Впрочем, уже одно возвращение Линды Гамильтон в один кадр с Арнольдом Шварценеггером дорогого стоит.

Для детской же аудитории главным релизом недели станет анимационная «Семейка Аддамс», которая попытается реанимировать культовых персонажей для нового поколения.

Альтернативой традиционно послужит пара отечественных релизов — детское «Робо» и эротическо-мелодраматическая «Верность». Кроме того, в прокат выходит новый мультфильм Макото Синкая «Дитя погоды».

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до ноября, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.


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