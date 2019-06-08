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Люди Икс: Тёмный Феникс:

Люди Икс: Тёмный Феникс: Прощание

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 8 июня 2019
Статьи » Рецензия Кино-комикс Люди-Икс
 
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«Тёмный феникс» — ещё один обидный пример двойных стандартов. Несколько лет производственного ада, разумеется, заранее создали негативный фон: фанаты разбежались, критики остались и подготовили меткие саркастичные фразы. Хайпа не было, а как известно, сегодня сборы и рейтинги почти всегда диктуются именно хайпом. Самый последний фильм про школу Ксавьера вышел помахать на прощание ручкой, а получил в морду.

Хотя прощается он искренне и красиво. Под конец своей независимой жизни «Фоксы» сообразили (как только сейчас стали понимать «Уорнеры»), что даже в плане франшиз нужно думать историями, а не проектами. Было время, когда «Фоксы» думали трилогиями, и это их никуда не привело. Было время, когда «Фоксы» пытались строить киновселенные, их это тоже никуда не привело. А потом получился «Дэдпул», «Логан», и даже главная линейка «Людей Икс» стала разваливаться внутри себя на отдельные части, забивая на последовательность фактов, уже не притворяясь сиквелами к оригинальной трилогии, придумывая отдельные сюжеты и лишь формально соблюдая какую-то временную хронологию.

История «Феникса» происходит в 90-х, но все актёры почти такие же, что предыдущие десятилетия, и главное, всем всё равно. Магнето нашёл покой в своей общине в лесу, Ксавьер канонично посещает государственные приёмы и названивает Президенту, а Мистик теперь вместо Логана, потому что Хью Джекман устал. А всю грязную работу выполняют мутанты-подростки в, опять же, каноничных чёрно-жёлтых костюмах, о которых так давно и громко просили фанаты комиксов когда-то давно.

Люди Икс: Тёмный Феникс

Весь социальный подтекст, много раз прожёванный в сериале, оставили в прошлом — и слава богу. Там же оставили конфликт Магнето и Ксавьера. В «Фениксе» нет борьбы за или против людей. Есть битвы за человечество, и она на удивление достойно, креативно, прям по-снайдеровски сделана, но это не главное. Как далеко не главная тут полупрозрачная злодейка Честейн — она здесь формально, и в конце концов тоже для дополнительной эскалации и драматичного финала Джины Грэй, в которой Софи Тёрнер продолжает играть Сансу.

«Тёмный Феникс» — не аттракцион, не увлекательное путешествие по локациям и вообще не развлечение, если так подумать. Это подростковая драма об отцах и детях. Кто кому врал из лучших побуждений. Кто настоящий отец, и где настоящий дом. Как заставить депрессивного подростка вернуться и как простить всю ту фигню, которую он творит в неадеквате.

Но ещё «Феникс» — это размышление об уходе. О прощании в нужный момент. Зверь и Мистик вслух рассуждают, что из «Первого класса» почти никого не осталось, и что им самим пора бы уйти. Магнето, главный агрессор всего сериала, дважды зарывает топор войны, потому что надоело, типа. Это невозможно воспринимать не в контексте ушедшего Джекмана и покупки студии «Диснеем», который всё закроет и переделает заново под себя.

Люди Икс: Тёмный Феникс

Не то чтобы «Феникс» без спорных моментов. Во-первых, он много раз искусственно, слишком сильно эскалирует конфликт. Во-вторых, он всё равно разгоняется слишком долго, а настоящая кульминация случается в конце второго акта. Это не очень ровное кино, как бы его ни приглаживали пересъёмками и монтажом. В-третьих, оно просто неинтересно тем, кто не симпатизирует «Первому классу» и следующим фильмам. Может быть, оно и говорит на универсальную тему, но говорит только с теми, кто в теме. Кто свой.

Но это стильное кино. Неожиданно дисишно-снайдеровское. С фансервисом, но аккуратным, милым. С феминизмом, но тоже аккуратным, ироничным. С небезразличной что операторской, что режиссёрской работой. Почти два часа кино дышит трагично-нагнетающей музыкой, чтобы в конце сначала повторить собственного «Логана», а потом повторить «Тёмного рыцаря 2», и закончить на такой ноте, на которой и нужно завершать многолетние, эпохальные сериалы. На ноте лёгкой, красивой и счастливой. Без пафоса, фанфар и фальши, как последние «Мстители». Но мы живём в мире, где фальшивое кино прощается и не уходит, а хорошее — уходит навсегда.

Люди Икс: Тёмный Феникс

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Люди Икс: Тёмный Феникс:

Люди Икс: Тёмный Феникс
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 81
трейлеры: 20

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