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Стекло: Теперь я супергерой

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 19 января 2019

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Хайп вокруг «Стекла» накрутили до такой степени, что перед премьерой Шьямалана стали хвалить за то, за что должны были хвалить давно, но никто, кроме фанатов, этого не делал. Выпущенный в 2000 году «Неуязвимый» действительно опередил время, и долго считался просто хорошей работой, пока постепенно не стал самым культовым (не известным, а именно культовым) шьямалановским фильмом. «Неуязвимый» деконструировал комиксы до того, как об этом стали задумываться. Это было до 9/11, и тогда американский кинематограф видел мир сильно иначе. Это было до Нолана с его «Рыцарями». До того, как кинокомиксы стали рассматриваться как серьёзный источник дохода, а не как сомнительные инвестиции вроде экранизации видеоигр, где деньги сжигали и продолжают сжигать.

Шьямалан, сам того не зная, обыграл всех. Он создал персонажей с нуля, а не метался в сомнениях, как Нолан, не зная, что выкинуть, а что оставить, и у него была простая, но твёрдая идея, из которой получился лаконичный, уверенный «серьёзный комикс». Приземлённые, обыгранные супергеройские мотивы во многом были прикрытием для сюжета о преодолении кризиса среднего возраста, но частично и поводом разобраться в классической комиксовой дилемме большого и малого зла. Шьямалановский супергерой рождался из чудовищной катастрофы. «Вы убили столько людей!» — говорил тот, и на что злодей отвечал: «Зато я нашёл вас. Столько жертв только для того, чтобы найти вас».

Без этого контекста идти на «Стекло» можно, но бессмысленно. Видеть один «Сплит», который превратился в центральный эпизод трилогии, недостаточно. «Неуязвимому» не нужен был сиквел, но о нём спрашивали всё чаще и чаще, и вот, звёзды сложились, Шьямалану дали немного денег, половину из которых он точно потратил на гонорары, и он сделал даже не продолжение, а свой маленький кроссовер, деконструирующий свою же деконструкцию, внежанровый и очень фанатский.

«Стекло» обращается с предыдущими фильмами так же, как последние две «Матрицы» обращаются с первой: развивает, усложняет, переусложняет, немного пародирует само себя и хочет поднять уровень дискуссии. Это антикомикс, какой нам был нужен десять лет назад. Разоблачение, где фокусник настолько увлекается, что разоблачает сам себя, а потом делает вид, что так было задумано.

Сильно ограниченный бюджет привёл Шьямалану к мысли, что нужно собрать главных персонажей под одной крышей и полтора часа убеждать их в том, что они не супергерои, а психи, чтобы потом они, напротив, стали серьёзно считать себя супергероями. Чтобы клички вроде Наблюдателя и Мистера Стекло перестали быть приколами. То есть, Найт снял кино про то же, про что снимал почти всегда: о преодолении кризиса веры в себя. «Шестое чувство», сам «Неуязвимый», «Знаки», «Девушка из воды», «Повелитель стихий», даже После Земли — всё про это. Только в этот раз кризис у них не естественный, а вызванный. Им было нормально, пока не пришли какие-то люди, которым кажется, что они понимают, как устроен мир, и не стали им внушать, что им плохо, у них травма психологическая и физическая, им нужно лечиться.

Выливается это в странную вещь, которую сложнее переварить, чем кажется на первый взгляд. По ходу фильма Шьямалан не только своих героев пытается убедить, что они психи, но и зрителям показать, что их кумиры обычные поехавшие, и доводит конфликт комикса с реальностью до такой степени, что устраивает финальную драку на скучной пустой парковке, куда сбегаются все, но никто не знает, куда себя деть. Похоже на развязку первого «Настоящего детектива», где Харрельсон видел для себя только драку с психопатом-убийцей, а Макконахи смотрел в сердце космической тьмы. Только в «Стекле» в конечном счете Макконахи — это все шьямалановские персонажи, а Харрельсон — это зритель, и до конца непонятно, за кого автор. Он и вправду не видит, что батл трэшевый и похож на детские ролевые игры во дворе, несмотря на перевёрнутые машины и погнутые прутья, или так было задумано?

Притом как духоподъёмное, мотивирующее кино «Стекло» в целом работает. Шьямалан прекрасно умеет давить на «эмоции, а в этот раз две трети саундтрека пришли из »Неуязвимого в неразобранном виде, потому что Ньютон Ховард по какой-то причине больше со Шьямаланом работать не хочет. Но концептуальная сложность, ощущение второго дна, подсознательно мешают. Это не дополняет кино, а добавляет диссонанс. Это та самая черта, из-за которой американские кинокритики перестали считать Шьямалана надеждой и стали пинать ногами за одно его имя: потому что индус хитрее, чем кажется. В «Стекле», несмотря на его намеренную, даже чрезмерную гиковость, и хотя про комиксы и супергероев там говорят без умолку, весь комиксовый постмодерн такая же ширма, как сказка про тартутиков в «Девушке из воды». В той самой, где Шьямалан полушутя отдал себе роль великого писателя и полушутя убил важного кинокритика, который всех морально подавлял. Почти так же, как морально подавляют супергероев в «Стекле», чтобы они стали считать себя обычными, нормальными, вызывая у них апатию и разочарование.

В итоге «Стекло» вроде бы задаётся той дилеммой, что «Таинственный лес»: жить в спокойной, стабильной утопии или в реальном мире, где нет места спокойствию. Но в «Лесу» герои сами себя заперли, они сами создали себе утопию, а «Стекло» почти прямым текстом утверждает, что есть Они и Мы, вот так устроен современный мир. Источником кризиса стали какие-то другие люди, уверенные в своей правоте ноунэймы, и поэтому здесь сложно не проводить параллели между самим Шьямаланом и кинокритиками, много лет упрямо топтавшими его карьеру и сделавшими его имя нарицательным. Он долго выжидал, он смог вернуться, и вот он снова сказал, что думает. И критики это заметили.

Но зрителю эта баталия неизвестна и не нужна. Он почувствует подвох, но не будет разбираться. А смотреть, как медиа снова превращают Шьямалана в городского сумасшедшего, тоже нет никакого желания. Хорошо, что сейчас у него есть какое-то оправдание: в «Стекле» так много милых и приятных вещей для фанатов оригинала, будто снималось оно только для фанатов. Вернулось всё: музыка, актёры, молодой Брюс Уиллис. Найт даже потратил две минуты, чтобы связать свои камео в двух предыдущих картинах. Но правда в том, что это кино даже не для фанатов «Неуязвимого»: те останутся недовольны, что спустя почти двадцать лет ожидания им выдали не эпичное полотно, а двухчасовую короткометражку, где слишком много спорных деталей. Нет, это кино для тех, для кого сам Шьямалан супергерой. Или суперзлодей.

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