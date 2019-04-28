Новинки мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2»

Роман КОРНЕЕВ , 28 апреля 2019

Майский прокат традиционно является самым желанным для любого прокатчика, поскольку здесь концентрируются дополнительные выходные, однако, как показала практика, повышенные сборы тут скорее происходят в зависимости от конкретного списка выходящих фильмов, а не сами по себе. Это не мешает каждый год Минкульту устраивать сложные пляски с переносом фильмов туда-сюда, что больше похоже на плод симпатической магии, потому что на сборы это если и влияет, то в худшую сторону, так в этом году конец апреля стал самым слабым за десятилетие, поскольку в угоду «Миллиарду» Мединский подвинул главную премьеру этого года, «Мстителей: Финал» на следующий уикенд, милостиво разрешив ему начать прокат непосредственно в понедельник, 29 апреля. Смысла в этом переносе, как показал результат, не было никакого, кроме того что кинотеатры провели выходные при пустых залах, занимаясь исключительно продажей билетов на ночные воскресные сеансы, и в общей сумме продав таких билетов на рекордные 300 млн руб., а «Миллиард» всё равно обвалился в три раза.

Далее, у нас же светское государство, а значит Пасха для нас нынче это как такой заменитель Первомая, потому ещё один фильм, антипедофильская драма Франсуа Озона «По воле божьей» была искусственно сдвинута Минкультом на ту же дату 29 апреля. Эта симпатическая магия тоже не работает, потому что специально передвинутые предпоказы полуотечественной анимации «Большое путешествие», пришедшиеся на Пасху, от этого ничуть не выросли, а фильм Озона, конечно, потерял последние шансы хоть что-нибудь собрать.

Так майские премьеры начинаются массовыми фальстартами, приобретая окончательные формы 1 мая, которое в этом году календарно пришлось на среду, а значит, туда решительно сдвинулась большая половина раннемайских премьер (почему-то только множественные детские ноунэймы не стали дёргаться, в угоду, видимо, всё тому же «Большому путешествию»). В частности сюда сдвинулись заокеанская мелодрама «В метре друг от друга» и отечественная комедия «Спасибо деду за победу». В последнем случае фильм, видимо, не получил у Минкульта какой-то особой поддержки и потому просто пробует собрать хоть на рубль больше, потому что под катком «Мстителей» у него на самом деле нет никаких шансов.

На этом мы переходим к дальнейшим мединским фокусам, поскольку 9 мая у нас тоже с некоторых пор выделяют на государственном уровне в качестве «дня исключительно российского кино». Смысла в этом никакого, поскольку майские вообще больше ассоциируются у зрителя как повод поехать на дачу, на кладбище, на шашлыки, куда угодно, но не в кино, если это не «Мстители» (будет забавно, если они действительно проведут в этом году эксперимент и забанят на сутки все иностранные релизы в прокате, включая лидера). Ну так вот, тут внезапно попал под дамоклов меч государева негодования афганский боевик Павла Лунгина «Братство», который в приказном порядке был передвинут с 9 на 10 мая. Мол, ветераны-афганцы против. Какая связь между ветеранами-афганцами и ветеранами, воевавшими в 45 году, не уточняется. Чистая симпатическая магия, как уже было сказано.

Заодно были передвинуты на пятницу все иностранные фильмы этой недели, из которых самым значимым является женский римейк «Отпетые мошенницы» с Энн Хэтуэй и Ребел Уилсон.

Таким образом собственно на 9 мая остались всего два релиза: комедия «На Париж» и получившая недавно буквально все призы как лучший фильм 2018 года (хотя в означенном году его почти никто и не видел) артхаусная драма Алексея Федорченко «Война Анны» о девочке, которая спасалась в камине от фашистов. Фильм непосредственно под официальным трейлером помечается как «в прокате с 9 по 12 мая», что как бы говорит нам об истинных масштабах кассовых претензий авторов. В любом случае, не будет большой натяжкой заявить, что все фильмы, о которых вы прочитали выше, в название которых не входит слово «мстители», не соберут с 29 апреля по 15 мая ровным счётом ничего.

По сути, первые фильмы, всерьёз бросающие вызов подуставшему за две недели проката кинокомиксу «Марвел», появятся лишь 16 мая, когда в прокат одновременно выходит третья часть приключений киллера по прозвищу Баба Яга в исполнении Киану Ривза «Джон Уик 3» и подростковые приключения с Райаном Рейнольдсом по мотивам видеоигры Pokemon Go «Покемон. Детектив Пикачу», причём оба фильма вполне могут подвинуть прежнего лидера на третью строчку по текущим сборам.

Ну, а кому эти два фильма не интересны, вот вам например вестерн «Малыш Кид». В ролях: Крис Пратт, Итан Хоук.

Следующий четверг, 23 мая, также включил в себя две заметных премьеры, это очередная диснеевская полнометражка по мотивам мультфильма, на этот раз это «Аладдин» с синекожим Уиллом Смитом в роли джинна, а также хоррор-антикомикс режиссёра всех «Стражей Галактики» Джеймса Ганна «Гори, гори ясно», который он спродюссировал во время ссоры с боссами «Диснея», чтобы потом всё-таки вернуться к третьим «Стражам».

Наконец завершается список премьер мая ещё один тандемом взрослого и детского релизов. 30 мая одновременно выходит новая часть анимационного франчайза «Тайная жизнь домашних животных» (превью с 25 мая), которая продолжает разбираться в психологии наших питомцев, и сиквел титанического фильма-катастрофы «Годзилла 2: Король монстров» со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до июня, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.



Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2019/04/28/premier.shtml

Написать отзыв:

Псевдоним Заголовок Сообщение:

Ваш e-mail не публикуется и используется исключительно для идентификации незарегистрированных пользователей. Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.