Новинки июня: «Тёмный Феникс», «Люди в чёрном 4», «История игрушек 4»

Роман КОРНЕЕВ , 31 мая 2019

Летний прокат привычно не добирает для своей программы полноценных блокбастеров, развивая новую традицию провальных каникулярных масс-стартов, тем более что фильмы для них зачастую тянут аж с марта и апреля, в этом году исключений тоже не случилось, но и обязательная программа никуда не делась — пиксаровская анимация, комикс- и нф-франчайзы в наличии имеются, то ли дело катастрофа случится месяцем позже, но до июля ещё нужно дожить, так что будем последовательны.

Так уже 6 июня, несмотря на определённый переизбыток тяжеловесов конца мая, число таковых пополнится ещё одной важной комикс-новинкой — продолжением франчайза о «Людях-Икс» по имени «Тёмный Феникс». Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер развернёт очередной сверхчеловеческий апокалипсис, чем надо спешить насладиться, пока мутантов ещё не включили в общую марвеловскую киновселенную после покупки «Фокса» вездесущим «Диснеем». Ксавьер, Магнето и прочие, разумеется, прилагаются.

Одновременно (и, разумеется, со скандалом) выходит музбайопик Элтона Джона «Рокетмен». Минкульт уже, несмотря на возрастной рейтинг 18+, вырезал из фильма ключевые 5 минут «гей-пропаганды», чем пополнил число недавних оригинальных монтажных решений вроде огульного переименования Сергея в Сержа в «Тайной жизни домашних животных 2». То ли ещё будет. Это как если бы в советском прокате в фильме «Рэмбо 3» вырезали любые упоминания об Афганской войне. С тем же, впрочем, влиянием на результат.

Ну и наконец если вам ни комикс-, ни музыкальная или же гей-тематика не близка, то вот вам антитеррористический боевик с ещё одним актёром из «Игры престолов» — Брайан де Пальма представляет фильм «Домино», не путать с одноимённым кислотным криминальным боевиком Тони Скотта 2005 года.

Далее у нас следует совершенно лишний ни к селу ни к городу пришедшийся на среду выходной 12 июня, на который, впрочем, благополучно переключились все заметные премьеры второй недели лета. И главная из них — фантастический комикс «Люди в чёрном. Интернэшнл». Смена состава (Тесса Томпсон и Крис Хемсворт соответственно), означенное в названии расширение географии, однако будет ли это всё способствовать реанимации полумёртвого франчайза — будет ясно лишь после старта.

Альтернативу лидеру составят, соответственно, отечественное патриотическое кино «Донбасс. Окраина», отечественная же женская комедия «Я не такой, я не такая», афроамериканский ужастик «Ма» и наконец каннская экзистенциальная драма Педро Альмодовара «Боль и слава».

Далее, 20 июня стартует главный анимационный тяжеловес сезона, пиксаровский мультфильм «История игрушек 4». Вуди со товарищи отправляются на спасение своего нового друга — самодельную игрушку по имени мистер Вилкинс.

Если тут и нужны какие-то альтернативы, то максимально недетские, но, согласно своеобразному юмору, названия у них говорят об обратном: «Детские игры» — это хоррор-перезапуск очередной истории жуткой куклы, на этот раз это Чаки, «Дитя робота» — это малобюджетная авторская фантастика в постапокалиптическом мире, наконец «Подростковый дух», он же в отечественном прокате «За мечтой» — это мюзикл про вполне себе взрослый конкурс талантов.

Наконец, 27 июня случится тот самый масс-старт без главного лидера, сборная солянка хоть сколько-нибудь заметных новичков из 14 премьер недели такова: многократно отложенная малобюджетная фантастика «Битва за Землю», также многократно перенесённое скандинавское кино про русскую подлодку «Курск» (Мединский, фас), вышедший за океаном прямо на видео боевик с Сильвестром Сталлоне и Дэйвом Батистой «План побега 3», снова надолго застрявшая у нас в предпремьерном состоянии политическая комедия «Та ещё парочка» с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон, наконец единственный выходящий одновременно с миром фильм — третья часть похождений ужасной куклы «Проклятие Аннабель 3».

На этом рубрика «Новинки месяца» прощается с вами до июля, за всеми возможными изменениями и уточнениями графика проката следите на странице новинок кино 2019 года.



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