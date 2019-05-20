Рецензия: 8 сезон: Дракарис

Роман КОРНЕЕВ , 20 мая 2019

С тех пор как Мартин окончательно забил на «Песнь льда и пламени», а сценаристов стало хватать разве что на разнообразный фансервис пополам с вотэтоповоротами, «Игра престолов» окончательно превратилась в суповой набор из ходьбы Дени по коридорам теперь уже Вестероса и могутных тактических прорывов Джона Сноу, от которых начинало крючить распоследнего диванного стратега. Особых надежд на то, что финальный сезон продемонстрирует нам нечто иное, не питали даже самые оголтелые фанаты, разве что оставался вопрос, какие именно из влажных мечт фанбоев будут в итоге воплощены на экране, но тут, как говорится, никогда не угадаешь, эти ребята бывают весьма противоречивы в своих фантазиях. Санса убьёт Дени? Бес и Санса заживут долго и счастливо? Ходоки дойдут до Королевской гавани? Загадка, в общем. Впрочем, мы же понимаем, что основную массу зрителей устроила бы и просто скромная свадьба Джона и Дени, серии на три.

Это, конечно, вряд ли, думали сценаристы, но, мучительно подводя сюжет к первой из двух заявленных мегабитв, они-то ясно понимали, что чего говорить, если нечего говорить. Все эти перешёптывания в стылых коридорах Винтерфела немножко обострились разве что на моменте появления Джейме, а на самом деле истинно хорош был разве что тот взгляд дракоши, который «я не могу, когда он так смотрит». В остальном персонажи жевали старые сопли и готовились помирать. Однако ту тупость, с которой им пришлось идти помирать, пересилили разве что сопутствующие вотэтоповороты, в результате которых и кхаласар почему-то никуда не делся, и безупречные — вот они все. А что парочку пришлось подкоптить, роняя скупую таргариенскую, так это недоработочка Арьи, надо было меньше стелс-экшн изображать и прочее какпройтивбиблиотеку.

В общем, первая битва прошла как в тумане, где зрители периодически принимались тереть глазки в тщетной попытке увидеть хоть что-нибудь, кроме читерских дракош. То есть да, было эпично, но неминуемая для сериала малобюджетность и эпикфэйлы командования в итоге смотрелись как хор-рошая такая реклама бессоновской «Жанны Д'Арк», знаете, штурм Ля-Турели, вот это всё. И фанаты такие, мол, поплачь о нём, пока он Шахрин, щас-то они как бы из последних сил!

Но Драконий камень и очередной тактический вывих Дени и её присных вернул сюжет на круги своя. Талант выигрывать усилием воли сценаристов уже совершенно проигранные битвы и, одновременно, проигрывать в откровенные поддавки, конечно, не пропьёшь, и ценители средневековых поскакушек на драконах, глядя на экраны, уже окончательно перестали что-либо понимать. Вот серьёзно, щас эта вертихвостка возьмёт и победит? С чего? Да она же боится артиллерии, три раза сталкивалась с зенитными орудиями, и три раза еле уносила ноги. Какие у неё шансы? Разве что вездесущая Арья. Но у сценаристов ещё был последний козырь в рукаве, вотэтоповорот вотэтоповоротов, хрен угадаешь! Ну, то есть, на самом деле к этому подводили целую серию, но чтобы так вот нагло и тупо, тут прибило днище даже у самых законченных фанатов. Бомбило буквально у всех, хотя, пожалуй, это был единственный по-настоящему мартиновский поступок любого из персонажей начиная с сезона эдак шестого. Но даже это соображение не спасло сценаристов — петиция «переснять к хренам финал» уже собрала, кажется, миллион подписей. Никанон! Слили Дени! — кричали фанаты и били себя по щекам, в отчаянии размазывая сопли по плинтусу.

Да, после такого вотэтоповорота (Арья красиво скачет на лошади, но почему-то куда-то теряет её, не доскакав до ворот) уже ничем это кино было не исправить. Це понятые, це подставные ещё полтора часа финальной серии ходили туда-сюда и плакали крокодиловыми слезами. Блинский, дракоша, ну спали уже хотя бы Джона вместе с этим троном, псина. Но нет. Все расходятся по углам, а дракошу начинают искать трёхглазыми воронами. По степени обстоятельности завершение эпичной истории реально соревнуется с «Возвращением Короля». Но там хотя бы Арагорн не изображал аутиста на троне. Демократии в Вестеросе не получилось, так пущай готя бы будет меритократия. Правда, чем всё-таки Бронн Черноводный заслужил такую честь, я лично не понял. Теперь будем ждать продолжения. Не в смысле, что финал таки переснимут, это вам не «Нетфликс» с его сенсейтами, а в том смысле что щас попрут всякие «Тёмные начала» и прочие спин-оффы вестеросских баек. А что, народ жаждет зрелищ! И он их, несомненно, получит, не от HBO, так от «Амазона», который замахнулся аж на «Сильмариллион» за ярд зелени на круг. Вот и посмеёмся.