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Открывается 67-й Берлинский кинофестиваль
Сегодня, 9 февраля, начинает свою работу 67-й Берлинский международный кинофестиваль.
За главный приз Берлинале — «Золотого медведя» — в этом году будут бороться 18 картин, в том числе новые фильмы мэтров мирового кинематографа ― «Возвращение в Монток» немца Фолькера Шлендорфа, «След зверя» польки Агнешки Холланд, «Обратная сторона надежды» финна Аки Каурисмяки и «Ночью у моря один» корейца Хона Сан Су. Жюри главного конкурса возглавляет нидерландский режиссёр Пол Верховен.
Российских картин в основном конкурсе нет, однако фильмы, снятые при участии российских кинематографистов, будут представлены в других программах Берлинале. В частности, в рамках программы Panorama Special будет показан снятый совместно Россией, Грузией и Польшей фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» об истории захвата и попытки угона самолета в Грузии в 1983 году. В программе NATIVE, которая в этом году посвящена коренным народам Севера, участвуют четыре российских ленты — «24 снега» Михаила Барынина, «Книга тундры: Повесть о Вуквукае — маленьком камне» Алексея Вахрушева, «Бог Дьесегей» Сергея Потапова и «Мальчик и озеро» Прокопия Ноговицына.
Вне конкурса будут показаны и потенциальные кассовые хиты ― заключительная часть саги о Росомахе «Логан» Джеймса Мангольда, «Трейнспоттинг 2» Дэнни Бойла, а также чёрная комедия «Бар» испанца Алекса де ла Иглесиа.
Берлинский кинофестиваль продлится до 19 февраля.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/02/09/3698.shtml
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