Открывается 67-й Берлинский кинофестиваль

Сегодня, 9 февраля, начинает свою работу 67-й Берлинский международный кинофестиваль.

За главный приз Берлинале — «Золотого медведя» — в этом году будут бороться 18 картин, в том числе новые фильмы мэтров мирового кинематографа ― «Возвращение в Монток» немца Фолькера Шлендорфа, «След зверя» польки Агнешки Холланд, «Обратная сторона надежды» финна Аки Каурисмяки и «Ночью у моря один» корейца Хона Сан Су. Жюри главного конкурса возглавляет нидерландский режиссёр Пол Верховен.

Российских картин в основном конкурсе нет, однако фильмы, снятые при участии российских кинематографистов, будут представлены в других программах Берлинале. В частности, в рамках программы Panorama Special будет показан снятый совместно Россией, Грузией и Польшей фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» об истории захвата и попытки угона самолета в Грузии в 1983 году. В программе NATIVE, которая в этом году посвящена коренным народам Севера, участвуют четыре российских ленты — «24 снега» Михаила Барынина, «Книга тундры: Повесть о Вуквукае — маленьком камне» Алексея Вахрушева, «Бог Дьесегей» Сергея Потапова и «Мальчик и озеро» Прокопия Ноговицына.

Вне конкурса будут показаны и потенциальные кассовые хиты ­― заключительная часть саги о Росомахе «Логан» Джеймса Мангольда, «Трейнспоттинг 2» Дэнни Бойла, а также чёрная комедия «Бар» испанца Алекса де ла Иглесиа.

Берлинский кинофестиваль продлится до 19 февраля.

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