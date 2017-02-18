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Берлинский кинофестиваль 2017

Берлинале: Берлинский кинофестиваль 2017 Берлинский кинофестиваль 2017: фото добавлено 18 февраля 2017
         
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Берлинале: Берлинский кинофестиваль 2017
         
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С 9 по 19 февраля в немецкой столице проходит 67-й Берлинский международный кинофестиваль. За главный приз Берлинале — «Золотого медведя» — в этом году борются 18 картин, жюри возглавляет нидерландский режиссёр Пол Верховен. Среди гостей и участников фестиваля в этом году — Дэнни Бойл, Ричард Гир, Аки Каурисмяки, Роберт Паттинсон, Арми Хаммер, Мэгги Гилленхааль, Джиллиан Андерсон, Ребекка Холл, Лора Линни, Катрин Денёв, Стэнли Туччи и многие другие. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с красной дорожки, церемонии открытия, фестивальных будней.

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Превью фотогалереи целиком
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Рецензии и обзоры

Галерея: Берлинский кинофестиваль 2017
С 9 по 19 февраля в немецкой столице проходит 67-й Берлинский международный кинофестиваль

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Guilty pleasure для западного человека. Кто-нибудь из главных героев обязательно будет смотреть с открытым ртом и восхищаться

Патерсон: Мёртвая собачка
Происходящая на экране неделя ничего не меняет не только в жизни поэта-шофёра, она забывает совершить перед зрителем вообще хоть что-нибудь

Обитель зла: Последняя глава: Зомби-муви
Миллион раз выживать во всём сериале, а в итоге умереть от упавшей на тебя двери? Пф, легко!

Джон Уик 2: Хеллоу даркнесс, май олд френд
До сих пор никто не превращал подобные фильмы в нечто среднее между бондианой и рыцарским турниром
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