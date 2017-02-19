«Золотого медведя» Берлинале получил венгерский фильм «О теле и душе»

Главного приза 67 Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя» — удостоена драма венгерки Ильдико Эньеди «Тело и душа». Фильм повествует об «удивительно красивой истории любви», разворачивающейся на скотобойне. Картина награждена также призами Экуменического жюри и ФИПРЕССИ.

«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру вручён фильму Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды».

Гран-при жюри получил фильм Алена Гомиса «Фелисите» совместного производства Франции, Сенегала, Германии, Бельгии и Ливана.

Лучшей актрисой признана Ким Минхе за работу в фильме «В одиночестве даже ночью» (Корея), а лучшим актёром — Георг Фридрих за роль в картине «Светлые ночи» (Германия).

«Серебряным медведем» за лучший сценарий отмечена лента «Фантастическая женщина».

За художественный вклад награждена режиссёр по монтажу румынского фильма «Ана, моя любовь» Дана Бунеску.

Награды Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм удостоилась польский кинорежиссёр и сценарист Агнешка Холланд за картину «След».

Берлинале 2017, фоторепортаж

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