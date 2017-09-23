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Кинофестиваль в Торонто 2017: фоторепортаж

Лего Фильм: Ниндзяго:

Лего Фильм: Ниндзяго: Свалка в голове


«Я думал, с детьми такое прокатит»
Фраза из фильма
Никита КОМАРОВ, 23 сентября 2017
Статьи » Рецензия Фильм-детям
 
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Это совсем не тот путь, который в своё время хотелось увидеть, но у франчайза «Лего» ушло всего три фильма на то, чтобы пробежать дистанцию от практически лучшей своей возможной инкарнации до открыто, агрессивно халтурной. Основополагающие принципы остались те же — повторяющий и временами обыгрывающий старые штампы и некую узнаваемую мифологию сюжет, основанный почти исключительно на отсылках и подставленных самому себе подножках юмор, молниеносный до состояния неразберихи экшн — но конкретно в «Ниндзяго», стараниями заявленных в титрах десяти (!) сценаристов, эти вещи не имеют своего собственного центра, вокруг которого могут организоваться. Неразбериха распространяется на всё.

Заранее предвещая, что здесь ничего не будет иметь никакого значения, «Ниндзяго» берёт твист оригинального «Лего» и перерабатывает его в бесполезный пролог со специально приглашённым Джеки Чаном, берущимся рассказать историю вынесенного в название города забредшему к нему пацану. Предваряет он это стандартным «Забудь обо всём, что знаешь», но это не могло бы быть большей ложью; весь последующий фильм попросту срыгивает на зрителя одно клише за другим — Ниндзяго, вечно жаждущий завоевать его вейдероподобный Гармадон, вечно противостоящие ему шестеро подростков-ниндзя, главный из которых заодно является его брошенным во младенчестве отпрыском, но папашке знаком исключительно как обычный школьник.

Получающиеся в результате отцовско-сыновние комплексы вроде как и должны служить основным источником юмора и драмы одновременно, но, беспорядочно сталкивая соответствующие моменты лбами и вытягивая из них всё живое, кино остаётся ни с чем. Когда Гармадона-младшего так ненавидят за его происхождение, что сваливают набок школьный автобус, лишь бы не сидеть на одной стороне с ним, это слишком нелепо, чтобы сойти даже за намеренно преувеличенную мультяшную драму, и слишком очевидно, чтобы быть хорошей шуткой, и в ответ на это можно лишь вздохнуть и идти дальше, надеясь, что станет лучше.

Лего Фильм: Ниндзяго

Гармадон-старший отделывается легче; его во многом определяют высокомерие и эгоцентризм, но они, доведённые до определённого градуса, как раз могут быть смешны сами по себе, как внутри этого же франчайза доказал ещё «Лего Бэтмен». С другой стороны, когда и он начинает своё экранное общение с сыном с того, что случайно набирает его и, застряв в разговоре, поздравляет с тем, что тот менее лысый и беззубый, чем при их последней встрече — это забавный гэг, но куда отсюда можно вести персонажей, созданных, как быстро становится понятно, строго ради подобных искусственных шуток?

Отдельная часть проблемы в том, что даже для этих шуток не хватает фундамента. Лорд и Миллер в первом фильме могли играть со всей вселенной «Лего» и с самым избитым из всех геройских сюжетов (про Избранного), чем и воспользовались; у «Лего Бэтмена» в запасе были десятки лет готовых к высмеиванию комиксов и фильмов про ушастого. Авторам «Ниндзяго» логично было бы опереться на азиатскую культуру, но даже на звание второсортной «Кунг-фу Панды» фильм претендовать не в состоянии; банальные городские разрушения в первой половине в точности повторяют супергеройское кино вкупе с «Трансформерами», и кульминационное обнаружение внутри себя истинных ниндзя на этом фоне не производит никакого впечатления, тем более что до всех этих лего-версий могучих рейнджеров, за исключением главного героя, создателям нет никакого дела.

Из хоть сколько-нибудь запоминающихся остатков, таким образом — вечно умирающий (на самом деле нет) сенсей; разумеется, котик (потому что котик); пятисекундная нарезка несуществующих игровых кунг-фу боевиков (включая ниндзя-сиквел фильма «Лок», где герой при этом по-прежнему за рулём) как чуть ли не единственный момент непредвиденной анархии, которой современное детское кино в целом боится как огня, но которой в предыдущих двух фильмах как раз было достаточно, чтобы они ощущались в хорошем смысле как детские игры. Смотреть «Ниндзяго» в контрасте с этим — всё равно что смотреть, как в лего, отчаянно пытаясь развлечь ребёнка, играет взрослый, которому поп-культура заменила воображение. Учитывая пролог, собственно, именно это здесь и происходит — но кто сказал, что это изначально была хорошая идея.

Лего Фильм: Ниндзяго

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Лего Фильм: Ниндзяго:

Лего Фильм: Ниндзяго
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 9


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