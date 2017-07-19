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Андрей Кончаловский предложил ввести санкции против «Оскара»

Новости » Разное Оскар 2017, 19 июля 2017, 12:44:58
Андрей Кончаловский

Режиссёр Андрей Кончаловский, чей фильм «Рай» выдвигался в 2016 году от России на премию «Оскар», сравнил эту премию с «Макдональдсом» и предложил ввести против неё санкции со стороны РФ.

Андрей Кончаловский ранее входил в Российский оскаровский комитет, который выдвигает фильмы на премию, однако несколько лет назад вышел из него. Отвечая на вопрос, какую картину Россия могла бы отправить на «Оскар» в этом году, режиссёр отметил, что не стоит посылать какой-либо фильм. «Никого не надо отправлять, — сказал Кончаловский в интервью ТАСС. — Надо объявить санкции, пусть живут без нас».

«В целом "Оскар" для меня не существует, — добавил режиссёр. — Если бы я жил в Америке, возможно бы хотел его получить, но зачем мне "Оскар" в России? Я считаю, что сейчас "Оскар" — как "Макдональдс", это транснациональная корпорация. И качество у неё очень сомнительное».

«Многие фильмы, награждённые "Оскаром", — не искусство, а продукт, — сказал режиссёр. — Особенно в последние 20 лет! А есть искусство, к которому Голливуд не имеет никакого отношения. И очень много талантливых людей по всему миру».

Напомним, в 2015 году российский Союз кинематографистов на саммите стран БРИКС в Уфе выступил с инициативой учредить свой собственный евразийский «Оскар» в противовес американскому.


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