Умер актёр Владимир Толоконников

В Москве на 75-м году жизни скончался актёр Владимир Толоконников.

«Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "Супербобровы-2". А в субботу вечером скончался», — сказал собеседник агентства «Интерфакс» из числа друзей семьи актёра.

Толоконников — советский актёр театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль — Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» (1988). Толоконников снялся также в сериале Бортко «Мастер и Маргарита» (2005) в роли бухгалтера.

В последние годы снимался в жанровых отечественных фильмах, таких как «Хоттабыч» (2006) и «Супербобровы» (2016).

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