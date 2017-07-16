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Умер актёр Владимир Толоконников
Новости » Печальный список, 16 июля 2017, 16:26:06
В Москве на 75-м году жизни скончался актёр Владимир Толоконников.
«Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "Супербобровы-2". А в субботу вечером скончался», — сказал собеседник агентства «Интерфакс» из числа друзей семьи актёра.
Толоконников — советский актёр театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль — Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» (1988). Толоконников снялся также в сериале Бортко «Мастер и Маргарита» (2005) в роли бухгалтера.
В последние годы снимался в жанровых отечественных фильмах, таких как «Хоттабыч» (2006) и «Супербобровы» (2016).
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/16/3743.shtml
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В Москве на 75-м году жизни скончался актёр Владимир Толоконников. «Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "Супербобровы-2"...
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