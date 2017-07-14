  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Краудфандинговая кампания в поддержку «Искусства кино» собрала 2 млн рублей за два дня

Новости » Разное, 14 июля 2017, 17:35:45
Искусство кино

Известный кинокритик Антон Долин, недавно назначенный главным редактором журнала «Искусство кино», за двое суток собрал с помощью краудфандинга 2 млн. рублей. 10 июля стартовала его крауд-кампания на сайте Planeta.ru в поддержку старейшего в стране журнала о кинематографе «Искусство кино». Заявленный в качестве финансовой цели миллион рублей собрали за первые семь часов, а уже за вторые сутки было собрано 2 млн. Кампания по сбору средств продлится два месяца, как было заявлено изначально. Сумма, необходимая на модернизацию журнала, по словам Антона Долина, конечно, превышает заявленный миллион рублей.

Антон Долин возглавил «Искусство кино» в июне 2017 года после смерти главного редактора Даниила Дондурея. Деньги, собранные с помощью краудфандинга, пойдут на развитие журнала — в планах выпуск электронной версии издания, запуск мультимедийного интернет-портала, серия мастер-классов и лекций о кино по всей стране.

Антона Долина сразу же поддержали в Facebook многие медийные личности. В частности, режиссёр Андрей Звягинцев не только обратился к аудитории с просьбой помочь журналу, но и предоставил в качестве вознаграждений для проекта приглашения на встречу и закрытый показ новой кинокартины, договорился о мастер-классах с оператором Михаилом Кричманом, работавшим над всеми фильмами Звягинцева, а также отдал для кампании несколько фотоальбомов «Возвращения» со своими автографами.

В крауд-проекте также можно приобрести подписки на сам журнал «Искусство кино», пригласительный на премьеру фильма Анны Меликян «Про любовь 2» и научно-популярную литературу, посвящённую кинематографу и его известным деятелям — Ларсу фон Триеру, Ингмару Бергману, Терри Гиллиаму и многим другим.

В данный момент собрано уже 2 млн 661 тыс рублей. Антон Долин принял решение продолжать сбор средств, отметив, что «не у Мединского же нам просить деньги», и пообещав добавить в кампанию новые лоты, которые, по утверждению критика, будут «ещё более интересными».


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/14/3742.shtml
Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
В Одессе открывается 8-й Международный кинофестиваль
Enjoy Movies Сарика Андреасяна начинает процедуру банкротства
Китайская картина «Хохлатый ибис» получила главный приз 39-го ММКФ
Фонд кино распределил господдержку между кинопроектами на 2017 год
39-й Московский международный кинофестиваль открылся песней Марии Захаровой
Николь Кидман отмечает юбилей
ММКФ объявил состав жюри и программу
Умер актёр Алексей Баталов
«Кинотавр-2017» объявил победителей
Главным редактором журнала «Искусство кино» стал кинокритик Антон Долин

Обновления

Новости кино:
Краудфандинговая кампания в поддержку «Искусства кино» собрала 2 млн рублей за два дня
Известный кинокритик Антон Долин, недавно назначенный главным редактором журнала «Искусство кино»...
В Одессе открывается 8-й Международный кинофестиваль
Сегодня, 14 июля начинает работу 8-й Одесский международный кинофестиваль...
20th Century Fox готовит франшизу по литературной серии Р. Л. Стайна «Улица Страха»
Кинокомпания 20th Century Fox планирует создание долгоиграющей франшизы по известной серии книг американского писателя Р. Л...
Трейлеры, кадры, постеры:

Нарко, Narcos
» Трейлер, сезон 3

Наёмник, American Assassin
» Международный трейлер
» Русский трейлер
» Русский тизер

Лучшие комментарии:
Человек-паук: Возвращение домой : человек-нопаук | pantoff
Смотря данное кино, в очередной раз убеждаешься, что компании Марвелл наплевать на зрителя в самом прямом смысле слова... далее

13 июля, четверг
Джо Пеши и Харви Кейтель снимутся в «Ирландце» Скорсезе
Джо Пеши долгое время упоминавшийся в связи с гангстерской драмой Мартина Скорсезе «Ирландец», официально зачислен в проект...
Лили Джеймс получила роль в сиквеле ромкома «Мама Мия»
Лили Джеймс подписалась на участие в продолжении музыкально-романтической комедии режиссёра Филлиды Ллойд «Мама миа...
Дэвид Эйер попрощался с римейком «Лица со шрамом»
Не далее как в мае Дэвид Эйер вступил в переговорный процесс со студией Universal Pictures, предложившей ему место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы...
Блэйк Лайвли сыграет ведущую роль в шпионском триллере
Блэйк Лайвли доверили главную роль в шпионском триллере «Ритм-секция» от продюсеров франшизы о Джеймсе Бонде Майкла Уилсона и Барбары Брокколи...
Трейлеры, кадры, постеры:

Лаки, Lucky new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Похищение, Kidnap new
постеров: 1, кадров: 2
» Русский трейлер

Малыш на драйве, Baby Driver
кадров: +26

12 июля, среда
Квентин Тарантино планируется снять фильм об убийствах Чарльза Мэнсона
Квентин Тарантино тщательно готовится к съёмкам безымянной пока картины о печально знаменитом американском убийце Чарльзе Мэнсоне...
Хауме Кольет-Серра может возглавить съёмки «Отряда самоубийц 2»
Хауме Кольет-Серра может заполучить место режиссёра сиквела прошлогодней картины Дэвида Эйера «Отряд самоубийц»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Взрывная блондинка
Взрывная блондинка, Atomic Blonde
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
» Русский отрывок 4

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Красная дорожка ММКФ 2017, фото . «Планета обезьян: Война», рецензия . «Гадкий я 3», отзыв . «Трансформеры 5», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв . «Каслвания», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . Сериал «Карточный домик», 5 сезон, отзыв . Сериал «Блеск», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Планета обезьян: Война", "Человек-паук: Возвращение домой", "Гадкий я 3", "Чёрная вода", "Блокбастер", "Сказ о Петре и Февронии", "Трансформеры 5: Последний рыцарь", "Выстрел в пустоту"
Новинки кино 2017: "Дюнкерк", "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Удача Логана", "Оно", "Kingsman: Золотое кольцо"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   