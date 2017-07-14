Краудфандинговая кампания в поддержку «Искусства кино» собрала 2 млн рублей за два дня

Известный кинокритик Антон Долин, недавно назначенный главным редактором журнала «Искусство кино», за двое суток собрал с помощью краудфандинга 2 млн. рублей. 10 июля стартовала его крауд-кампания на сайте Planeta.ru в поддержку старейшего в стране журнала о кинематографе «Искусство кино». Заявленный в качестве финансовой цели миллион рублей собрали за первые семь часов, а уже за вторые сутки было собрано 2 млн. Кампания по сбору средств продлится два месяца, как было заявлено изначально. Сумма, необходимая на модернизацию журнала, по словам Антона Долина, конечно, превышает заявленный миллион рублей.

Антон Долин возглавил «Искусство кино» в июне 2017 года после смерти главного редактора Даниила Дондурея. Деньги, собранные с помощью краудфандинга, пойдут на развитие журнала — в планах выпуск электронной версии издания, запуск мультимедийного интернет-портала, серия мастер-классов и лекций о кино по всей стране.

Антона Долина сразу же поддержали в Facebook многие медийные личности. В частности, режиссёр Андрей Звягинцев не только обратился к аудитории с просьбой помочь журналу, но и предоставил в качестве вознаграждений для проекта приглашения на встречу и закрытый показ новой кинокартины, договорился о мастер-классах с оператором Михаилом Кричманом, работавшим над всеми фильмами Звягинцева, а также отдал для кампании несколько фотоальбомов «Возвращения» со своими автографами.

В крауд-проекте также можно приобрести подписки на сам журнал «Искусство кино», пригласительный на премьеру фильма Анны Меликян «Про любовь 2» и научно-популярную литературу, посвящённую кинематографу и его известным деятелям — Ларсу фон Триеру, Ингмару Бергману, Терри Гиллиаму и многим другим.

В данный момент собрано уже 2 млн 661 тыс рублей. Антон Долин принял решение продолжать сбор средств, отметив, что «не у Мединского же нам просить деньги», и пообещав добавить в кампанию новые лоты, которые, по утверждению критика, будут «ещё более интересными».

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/14/3742.shtml

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