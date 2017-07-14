|
Краудфандинговая кампания в поддержку «Искусства кино» собрала 2 млн рублей за два дня
Известный кинокритик Антон Долин, недавно назначенный главным редактором журнала «Искусство кино», за двое суток собрал с помощью краудфандинга 2 млн. рублей. 10 июля стартовала его крауд-кампания на сайте Planeta.ru в поддержку старейшего в стране журнала о кинематографе «Искусство кино». Заявленный в качестве финансовой цели миллион рублей собрали за первые семь часов, а уже за вторые сутки было собрано 2 млн. Кампания по сбору средств продлится два месяца, как было заявлено изначально. Сумма, необходимая на модернизацию журнала, по словам Антона Долина, конечно, превышает заявленный миллион рублей.
Антон Долин возглавил «Искусство кино» в июне 2017 года после смерти главного редактора Даниила Дондурея. Деньги, собранные с помощью краудфандинга, пойдут на развитие журнала — в планах выпуск электронной версии издания, запуск мультимедийного интернет-портала, серия мастер-классов и лекций о кино по всей стране.
Антона Долина сразу же поддержали в Facebook многие медийные личности. В частности, режиссёр Андрей Звягинцев не только обратился к аудитории с просьбой помочь журналу, но и предоставил в качестве вознаграждений для проекта приглашения на встречу и закрытый показ новой кинокартины, договорился о мастер-классах с оператором Михаилом Кричманом, работавшим над всеми фильмами Звягинцева, а также отдал для кампании несколько фотоальбомов «Возвращения» со своими автографами.
В крауд-проекте также можно приобрести подписки на сам журнал «Искусство кино», пригласительный на премьеру фильма Анны Меликян «Про любовь 2» и научно-популярную литературу, посвящённую кинематографу и его известным деятелям — Ларсу фон Триеру, Ингмару Бергману, Терри Гиллиаму и многим другим.
В данный момент собрано уже 2 млн 661 тыс рублей. Антон Долин принял решение продолжать сбор средств, отметив, что «не у Мединского же нам просить деньги», и пообещав добавить в кампанию новые лоты, которые, по утверждению критика, будут «ещё более интересными».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/14/3742.shtml
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
|
Известный кинокритик Антон Долин, недавно назначенный главным редактором журнала «Искусство кино»...
Сегодня, 14 июля начинает работу 8-й Одесский международный кинофестиваль...
Кинокомпания 20th Century Fox планирует создание долгоиграющей франшизы по известной серии книг американского писателя Р. Л...
Человек-паук: Возвращение домой : человек-нопаук | pantoff
Смотря данное кино, в очередной раз убеждаешься, что компании Марвелл наплевать на зрителя в самом прямом смысле слова... далее
13 июля, четверг
Джо Пеши долгое время упоминавшийся в связи с гангстерской драмой Мартина Скорсезе «Ирландец», официально зачислен в проект...
Лили Джеймс подписалась на участие в продолжении музыкально-романтической комедии режиссёра Филлиды Ллойд «Мама миа...
Не далее как в мае Дэвид Эйер вступил в переговорный процесс со студией Universal Pictures, предложившей ему место режиссёра римейка культовой картины Брайана де Пальмы...
Блэйк Лайвли доверили главную роль в шпионском триллере «Ритм-секция» от продюсеров франшизы о Джеймсе Бонде Майкла Уилсона и Барбары Брокколи...
Лаки, Lucky new
» Трейлер
12 июля, среда
Квентин Тарантино тщательно готовится к съёмкам безымянной пока картины о печально знаменитом американском убийце Чарльзе Мэнсоне...
Хауме Кольет-Серра может заполучить место режиссёра сиквела прошлогодней картины Дэвида Эйера «Отряд самоубийц»...
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
|
|
|
|
|
Красная дорожка ММКФ 2017, фото «Планета обезьян: Война», рецензия «Гадкий я 3», отзыв «Трансформеры 5», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв «Каслвания», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв Сериал «Карточный домик», 5 сезон, отзыв Сериал «Блеск», отзыв