Enjoy Movies Сарика Андреасяна начинает процедуру банкротства

Кинокомпания Enjoy Movies намерена объявить себя банкротом. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» , информация об этом появилась на портале Единого Федерального Реестра.

Среди кредиторов Enjoy Movies значатся сразу несколько частных компаний и государственных ведомств, среди которых Фонд кино и министерство культуры. Величина долговых обязательств компании не раскрывается, однако указывается, что исполнения по ним просрочены более чем на три месяца.

Представители Enjoy Movies не комментируют информацию о банкротстве. В Фонде кино отметили, что знают о нём. Напомним, что официально Enjoy Movies в этом году по-прежнему числится в списке так называемых компаний-лидеров кинопроизводства, имеющих право на получение господдержки на особых условиях. Однако, по итогам прошедших в начале лета лидерских питчингов ни один из новых проектов Enjoy Movies не получил финансирование Фонда.

Кинокомпания Enjoy Movies, продюсировавшая фильмы режиссёра Сарика Андреасяна, последние годы вместо принёсших ей первоначальный успех дешёвых комедий стала пытаться снимать постановки с большим бюджетом, такие как «Защитники», «Мафия», «Землетрясение», «Ограбление по-американски». Все они так или иначе проваливались в прокате, однако год за годом проекты студии продолжали получать господдержку, в том числе на безвозмездной основе, в то время как сами авторы фильмов становились символом современного российского кино, одиозного и творчески беспомощного.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/03/3740.shtml

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