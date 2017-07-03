|
Enjoy Movies Сарика Андреасяна начинает процедуру банкротства
Новости » Кинобизнес, 03 июля 2017, 18:36:25
Кинокомпания Enjoy Movies намерена объявить себя банкротом. Как сообщает
Среди кредиторов Enjoy Movies значатся сразу несколько частных компаний и государственных ведомств, среди которых Фонд кино и министерство культуры. Величина долговых обязательств компании не раскрывается, однако указывается, что исполнения по ним просрочены более чем на три месяца.
Представители Enjoy Movies не комментируют информацию о банкротстве. В Фонде кино отметили, что знают о нём. Напомним, что официально Enjoy Movies в этом году по-прежнему числится в списке так называемых компаний-лидеров кинопроизводства, имеющих право на получение господдержки на особых условиях. Однако, по итогам прошедших в начале лета лидерских питчингов ни один из новых проектов Enjoy Movies не получил финансирование Фонда.
Кинокомпания Enjoy Movies, продюсировавшая фильмы режиссёра Сарика Андреасяна, последние годы вместо принёсших ей первоначальный успех дешёвых комедий стала пытаться снимать постановки с большим бюджетом, такие как «Защитники», «Мафия», «Землетрясение», «Ограбление по-американски». Все они так или иначе проваливались в прокате, однако год за годом проекты студии продолжали получать господдержку, в том числе на безвозмездной основе, в то время как сами авторы фильмов становились символом современного российского кино, одиозного и творчески беспомощного.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/03/3740.shtml
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ссылки по теме:
Новости » 06/06 18:28 Минкульт не отказывается от идеи собирать по 5 млн рублей за прокатное удостоверение
|
Кинокомпания Enjoy Movies намерена объявить себя банкротом. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика»...
» Тизер
2 июля, воскресенье
Кассовые таблицы 2017 года пополнились ещё одним сиквелом, успешным относительно бюджета, но не оправдавшим ожидания относительно предшественников...
5 лучших роликов недели: новый Нил Бломкамп, StarCraft, свинья «Касперского» и «Очень странные дела»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Джуманджи: Зов джунглей, Jumanji: Welcome to the Jungle new
Прокат в России: 28 декабря 2017 года
Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
1 июля, суббота
Возможно, НВО нашёл главного исполнителя в третий сезон «Настоящего детектива»...
Paramount Pictures официально назначила дату выхода экшен-фильма «Лучший стрелок 2: Мэверик» на 12 июня 2019 года...
|
|
|
|
|
ММКФ 2017, фото с красной дорожки закрытия «Трансформеры 5», рецензия «Гадкий я 3», отзыв «Тачки 3», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв «Синяя бездна», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв Сериал «Карточный домик», отзыв Кинотавр 2017, фоторепортаж «Окча», отзыв