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Число подписчиков Netflix превысило 100 млн
Новости » Кинобизнес, 19 июля 2017, 12:26:11
Компания Netflix отчиталась о результатах работы во II квартале 2017 года. Глобальная абонентская база онлайн-видеосервиса перевалила за 100 млн человек, составив 103,95 млн подписчиков.
Как сообщается, видеосервис сработал гораздо лучше ожиданий рынка. По сравнению со вторым кварталом 2016 года, динамика роста базы улучшилась на 21%. Оказалось, что во втором квартале 2017 года, новыми подписчиками Netflix во всем мире стали 5,2 млн абонентов, а не 2 млн, как рассчитывали аналитики.
При этом число международных пользователей Netflix впервые превысило число абонентов компании в США. На домашнем рынке зарегистрировано 51,92 млн клиентов видеосервиса (из них, по итогам квартала — 1,07 млн новых), за пределами США — 52,03 млн (из них, по итогам квартала — 4,14 млн новых). Международные доходы компании выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее пока основные деньги Netflix продолжает зарабатывать в США. Более $1,5 млрд из общеквартального дохода в $2,785 млрд пришлось на домашний рынок.
Такие показатели популярности Netflix закономерно свидетельствуют о наступлении эпохи видео-сервисов и постепенном вытеснении рынка кинопроката, несмотря на то, что голливудские мейджоры всё ещё не признали победу онлайн-сервисов и продолжают делать ставку на традиционный кинопрокат. В самой компании объясняют столь высокие показатели популярностью своего контента: во втором квартале года на Netflix вышел новый сезон сериала «Карточный домик». Хорошие цифры обеспечивали и другие хиты — например, сериал «Корона».
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/07/19/3745.shtml
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