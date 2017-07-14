В Одессе открывается 8-й Международный кинофестиваль

Сегодня, 14 июля начинает работу 8-й Одесский международный кинофестиваль. В этом году ОМКФ открывает фильм французской писательницы и режиссёра Карин Тардье «Чтобы быть уверенным», премьера которого состоялась в этом году на Каннском кинофестивале.

Конкурсная программа, как обычно, будет состоять из международного и украинского конкурсов, последний, в свою очередь, делится на секции полнометражных фильмов и короткого метра. Помимо этого, уже второй год в отдельную конкурсную секцию выносится программа документального кино.

Жюри международного конкурса в этом году возглавит немецкий режиссёр Кристиан Петцольд. Программа основного конкурса насчитывает 12 картин, среди которых обладатель специального приза жюри кинофестиваля «Санденс» китайская лента «Свободно и легко», бразильско-французский фильм «Габриэль и гора», уже успевший поучаствовать в секции Международная неделя критики на 70-м Каннском международном кинофестивале и получить там несколько наград, испанское «Лето 1993», заработавшее премию за лучший дебют в секции Generation на Берлинале, драмокомедия «Король бельгийцев» — копродукция Бельгии, Нидерландов и Болгарии, показанная на Роттердамском и Венецианском кинофестивалях.

Не подвела в этом году и внеконкурсная программа «Фестиваль фестивалей» — одесситы и гости города увидят фильмы, ставшие призёрами на международных кинофестивалях: «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки, «Роковое искушение» Софии Копполы, «След зверя» Агнешки Холланд, «О теле и душе» Илдико Эньеди и другие.

8-й ОМКФ продлится до 22 июля.

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