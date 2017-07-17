Умер режиссёр Джордж Ромеро

На 78-м году жизни скончался отец жанра зомбо-триллера, автор «Ночи живых мертвецов» режиссёр Джордж Ромеро. О его смерти стало известно вечером в воскресенье, 16 июля. По словам представителя режиссёра, он «умер мирно во сне, после короткой, но агрессивной битвы с раком легких».

Вышедшая в 1968 году «Ночь живых мертвецов» была дебютной картиной Джорджа Ромеро, она произвела эффект разорвавшейся бомбы, хотя реакция была неоднозначной — некоторые зрители даже требовали запретить картину за демонстрацию сцен жестокости.

Ромеро всегда вкладывал в свои фильмы не просто желание напугать зрителя и пощекотать ему нервы, он неоднократно подчёркивал, что зомби — идеальная, универсальная метафора всего на свете. «У триллера всегда будет зритель и социальный подтекст», — это высказывание Ромеро до сих пор широко цитируется.

Первый фильм Ромеро почти полвека назад был реакцией на бурные шестидесятые с их демонстрациями и во многом не устарел до сих пор. Второй фильм трилогии, «Рассвет мертвецов», вышел спустя целых десять лет и показал, что зомби действительно не стареют. Третий фильм, «День мертвецов», появился ещё через семь лет — в 1985-м, на волне кульминации «холодной войны», что также отразилось в фильме, героями которого, кроме мертвецов стали учёные и военные, пытающиеся выяснять отношения во время наступления зомби-воинства. Этот фильм закрыл классическую трилогию Ромеро, но интересы режиссёра не ограничивались его главным детищем.

Между картинами про мертвецов Ромеро снимал комедии, триллеры и вариации на тему зомби-апокалипсиса. Кроме того, Ромеро стал одним из лучших экранизаторов Стивена Кинга («Калейдоскоп ужасов», «Тёмная половина»).

Новое тысячелетие Ромеро встретил началом новой трилогии о полюбившихся персонажах. «Земля мёртвых», «Дневники мертвецов», а потом и «Выживание мертвецов» хоть и не стали в один ряд с ромеровской классикой, но наглядно продемонстрировали режиссёрский класс и нашли своё собственное зрительское признание.

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