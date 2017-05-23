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Стартовал новый сезон «Твин Пикса»
21 мая в США на телеканале Showtime стартовал новый сезон культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». В России премьерный показ состоялся 22 мая, в эфир вышли сразу две серии.
Сериал анонсировался как продолжение оригинального телешоу с подзаголовком «25 лет спустя» и был одной из самых ожидаемых премьер текущего сезона. Режиссёром выступил создатель оригинального сериала Дэвид Линч, для работы в новом сезоне были привлечены все ключевые актёры оригинального сериала, который, как помнят фанаты, заканчивался эпизодом, в котором Лора Палмер говорит агенту Куперу «мы увидимся через 25 лет». Последний эпизод второго сезона оригинального шоу вышел на экраны 10 июня 1991 года, таким образом с момента выхода этой серии до начала нового, третьего сезона, прошло как раз 25 с лишним лет.
Новый сезон насчитывает 18 эпизодов, следующие два эпизода — третий и четвёртый — также выйдут одновременно, по этой причине русский перевод этих серий, который сейчас готовится к эфиру, запланированному на 29 мая, уже утёк в сеть и доступен на торрент-трекерах. Следующие серии будут выходить по одной с интервалом раз в неделю. Первые серии получили одобрительные отзывы критиков и зрителей. Сериал будет демонстрироваться всё лето, последние две серии, которые также будут сдвоены, выйдут 3 сентября.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/05/23/3723.shtml
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