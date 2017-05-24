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Каннский кинофестиваль 2017: фоторепортаж

Минкульт не будет повышать стоимость прокатных удостоверений

Новости » Кинобизнес, 24 мая 2017, 22:20:58
Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил журналистам, что у ведомства нет планов по повышению стоимости прокатных удостоверений. «Такой идеи нет вообще, — сказал министр. — Речь не идёт о повышении стоимости прокатного удостоверения». Однако, по мнению министра, российское кино нуждается в поддержке государства.

Напомним, в январе СМИ сообщали, что Минкультуры планирует увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1400 раз, до 5 млн рублей.

«У нас дикий, пещерный рынок кинодистрибуции, практически полное отсутствие государственной системы защиты, государственного протекционизма в сфере кинопроката, так быть не должно, — сказал Владимир Мединский, — Если мы хотим, чтобы наше кино было качественным, чтобы оно существовало, оно развивалось как индустрия, мы должны индустрию кино поддерживать. Так происходит во всех странах мира, нет ни одного исключения, где бы не старались сохранять и развивать национальный кинематограф, — от Китая до Франции», — отметил Мединский.

Ранее российские власти неоднократно выступали с инициативами, направленными на поддержку российского кино. В частности, предлагалось облагать НДС билеты на зарубежные фильмы в кинотеатрах и ввести прогрессивную шкалу налогов на показ иностранного кино в России. Ни одно из этих предложений принято не было.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из 585 фильмов, показанных в России в 2016 году, 413 были иностранными. Сборы в российском кинопрокате по итогам года составили 49 миллиардов рублей — на иностранные фильмы пришлось более 80 процентов от этой суммы.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/05/24/3725.shtml
ТАСС
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