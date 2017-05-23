В «Гоголь-центре» и квартире режиссёра Кирилла Серебренникова проходят обыски

Утром 23 мая в московском «Гоголь-центре» начались обыски. Как сообщается, в здание пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) в сопровождении сотрудников ФСБ. Следователи до сих пор находятся в театре, их интересует финансовая документация и носители информации. Здание театра на улице Казакова заблокировано сотрудниками правоохранительных органов, главный вход в театр закрыт, у служебного входа дежурит боец в балаклаве.

Практически одновременно обыски начались и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Известно, что с ним находится адвокат, но связи с обоими пока нет.

Позже информацию об обысках подтвердили в Следственном комитете России. Представитель московского управления СКР Юлия Иванова сказала, что «обысковые мероприятия» в театре и на квартире режиссера проходят по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией «Седьмая студия». Другие подробности в СКР не сообщили.

По данным источников «Коммерсанта» в правоохранительных структурах, обыски ведутся в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено ещё в 2015 году по результатам масштабной проверки по выявлению нарушений при расходовании бюджетных средств, выделяемых столичным учреждениям культуры. По данным «Коммерсанта», кроме «Гоголь-центра» и квартиры режиссёра Серебренникова, обыски проводятся ещё по полутора десяткам адресов. Пока в уголовном деле фигурирует сумма ущерба в 1,2 млн руб., однако сыщики предполагают, что по ходу расследования она может возрасти до 50 млн руб. По данным «Интерфакса» сумма растраты оценивается в $35 млн, а Кирилл Серебренников проходит по делу как свидетель.

Кирилл Серебренников, известный своими радикальными киновысказываниями, последним из которых стал вышедший в 2016 году фильм «Ученик», живописующий присущий современной России клерикализм, стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя в 2012 году, тогда же театр был переименован в «Гоголь-центр».

Спектакли «Гоголь-центра» не раз вызывали бурные споры и полемику среди зрителей, критиков и представителей власти. В апреле 2015 года депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить кредиторскую задолженность театра и выяснить, связана ли она с нецелевым расходованием бюджетных средств.

Тогда же ещё один депутат, Алексей Казаков из «Справедливой России», также обещал обратиться в компетентные органы с запросом для проверки финансовой деятельности «Гоголь-центра». «У нас миллионы тратятся на якобы постановки сомнительного духовного и морального содержания, как, например, мы недавно увидели в московском "Гоголь-центре", когда на богемных вечеринках для золотой богемы раздается по 35 кг отборной черный икры, когда демонстрируются фильмы о моральных распутницах Pussy Riot и когда невозможно найти, куда были потрачены десятки миллионов наших с вами бюджетных средств», — говорил депутат.

А глава департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский сообщал, что проверка финансовой деятельности «Гоголь-центра» выявила задолженность театра в 80 млн рублей. Как сообщает Русская служба BBC , cейчас после сообщений об обысках в театре и на квартире режиссёра Кибовский сказал телеканалу «Дождь», что у департамента культуры Москвы нет никаких претензий к «Гоголь-центру». Чиновник предложил дождаться официальных комментариев по поводу следственных действий.

Сам Серебренников в феврале 2017 года в интервью ТАСС говорил, что в 2016 году театр даже превысил государственное задание по посещаемости и количеству мероприятий. Он подчеркнул, что «с каждого вложенного государством рубля театр заработал два».

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