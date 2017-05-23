Умер сыгравший Джеймса Бонда в 7 фильмах актёр Роджер Мур

Знаменитый британский актёр сэр Роджер Мур скончался в Швейцарии на 90-м году жизни.

Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985). После ухода из бондианы артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он был произведен в рыцари за благотворительную деятельность.

Мур единственный из всех агентов 007, который никогда не ездил в фильме на Aston Martin, и единственный из всех Бондов, получивший по сценарию фильма Орден Ленина.

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