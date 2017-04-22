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Джеку Николсону — 80
Сегодня, 22 апреля, отмечает 80-летний юбилей знаменитый американский актёр Джек Николсон. На счету артиста — роли более чем в 70 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Среди них такие работы, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Почтальон всегда звонит дважды», «Иствикские ведьмы», «Обещание».
Джек Николсон восемь раз номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана и четыре раза — за лучшую роль второго плана. Итого на его счету 12 номинаций на премию американской киноакадемии, полученных в четыре разных десятилетия с 70х по 2000-е. Статуэток у актёра три — две за главные роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Лучше не бывает» (1997) и одна за лучшую роль второго плана в фильме «Язык нежности» (1983).
В 2006 году Николсон снялся в роли второго плана картине Мартина Скорсезе «Отступники», получившей четыре премии «Оскар», в 2008 появился в драме «Пока не сыграл в ящик», в 2010 снялся в романтической комедии «Как знать».
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22 апреля, суббота
Сегодня, 22 апреля, отмечает 80-летний юбилей знаменитый американский актёр Джек Николсон...
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