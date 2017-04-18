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Минкульт и Фонд кино договорились о новых условиях господдержки

Новости » Кинобизнес, 18 апреля 2017, 16:09:09
Минкульт и Фонд кино договорились о новых условиях господдержки

Министерство культуры и Фонд кино пришли к соглашению о новых условиях господдержки отрасли, которое начнёт действовать в 2017 году. Как и раньше, Фонду будет выделено 4 млрд рублей: 1 млрд пойдет на открытие кинотеатров в малых городах, а остальные 3 млрд будут направлены на финансирование кинопроектов. При этом изменится оценка эффективности расходования этих средств.

Теперь кинокомпании-лидеры получат «гарантированную поддержку» в размере не менее 250 млн рублей на свой пакет фильмов, и 200 млн рублей из них будут безвозвратными. При этом эти безвозвратные деньги лидеры должны будут «отбить», обеспечив фильму посещаемость: минимум одного зрителя на каждые полученные 100 рублей. Этот фактор оценки эффективности работы на выходе станет одним из основных при формировании списка лидеров в последующие годы.

Примечательно, что из 15 картин лидеров, получавших безвозвратную поддержку и вышедших в прокат в 2016 году, новому критерию эффективности соответствует только 6 фильмов.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что теперь, получая равные суммы господддержки, кинокомпании-лидеры будут иметь определённую свободу в переброске средств Фонда внутри пакета проектов. «Главное для нас — не внутренняя бухгалтерия лидеров, а результат — количество зрителей, купивших билет на их кино, — уточнил он в интервью «Коммерсанту».

Министр также заострил внимание на еще одном новом условии работы Фонда: к нему будут попадать только проекты с кассовым потенциалом не менее 250 млн рублей. Фильмы с меньшим потенциалом вообще не должны идти через фонд, считает министр. По его словам, для этого есть Минкульт, частные инвесторы, копродукция и т.п.

Перед подписанием очередного соглашения между Минкультом и Фондом кино несколько месяцев развивался конфликт. Как рассказали собеседники «Коммерсанта» в индустрии, Владимир Мединский стремится больше влиять на работу фонда. Например, фонд не решает проблем разведения отечественных и иностранных релизов в прокате, а министерству, по мнению Мединского, приходится принимать «непопулярные решения в последний момент». Так, скандалом сопровождалась попытка обеспечить 35% сеансов в кинотеатрах для фильма «Время первых» на первые две недели проката, взамен чего Минкульт согласился не отодвигать выход голливудской франшизы «Форсаж 8», потенциально одного из самых кассовых релизов года. Против такого решения протестовали киносети. В результате со второй недели проката из-за слабой посещаемости долю сеансов «Времени первых» снизили до 25%. Кроме того, господин Мединский винит фонд в несбалансированности с государственными приоритетами, например, картину «Левиафан», получившую «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар», министр считал антироссийской.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/04/18/3716.shtml
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