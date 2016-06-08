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Фёдор Бондарчук отмечает юбилей
9 мая отмечает своё 50-летие российский актёр, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук.
Фёдор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье актрисы Ирины Скобцевой и режиссёра Сергея Бондарчука. Закончил ВГИК, дебютировал как актёр в киноэпопее «Сталинград» у своего педагога Юрия Николаевича Озерова.
По окончании ВГИКа Бондарчук создал продюсерскую компанию «Art Pictures Group», на базе которой спустя 14 лет вместе с продюсером Дмитрием Рудовским организовал кинокомпанию «Art Pictures Studio».
В 1990-е Бондарчук, в основном, снимал клипы, дебютировав в качестве режиссёра с фильмом «Люблю», который стал бенефисом Людмилы Гурченко. Среди его актёрских работ того времени — роли в картинах «Кризис среднего возраста», «8 с половиной долларов», «Даун Хаус».
Затем Бондарчук снимался в фильмах «Мужская работа», «Кино про кино» и «В движении» Филиппа Янковского, где он впервые выступил и в качестве продюсера.
Первой большой режиссёрской работой стала «9 рота» о войне в Афганистане — самая кассовая лента 2005 года. Фильмы Бондарчука «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров 2: Схватка» по произведению братьев Стругацких также стали одними из самых обсуждаемых кинокартин конца нулевых.
Фёдор Бондарчук снимался во многих популярных фильмах 2000-2010 гг. — «Статский советник», «Тиски», «Артистка», «Адмиралъ», «Пирамида», Про любоff. Продолжает активно сниматься в любых жанрах, от боевиков до комедий.
Снял также картины «Тихий Дон», «Сталинград» и «Притяжение». «Будет, конечно, и "Притяжение-2", — сказал режиссёр. — Работа над сценарием идёт».
Сейчас Бондарчук заканчивает съёмки в сериале Владимира Хотиненко «Меморандум Парвуса», готовится к 25-летнему юбилею компании «Арт Пикчерс Студия», среди новых продюсерских проектов которой — «Селфи» Николая Хомерики и «Купи меня» Вадима Перельмана.
«Мыслей по поводу моего юбилея у меня никаких нет», — сказал Бондарчук
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/05/09/3718.shtml
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9 мая отмечает своё 50-летие российский актёр, режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук...
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