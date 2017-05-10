Ушёл из жизни культуролог Даниил Дондурей

В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Сообщение об этом на своей странице в Facebook опубликовал друг Дондурея режиссёр Виталий Манский .

«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей ушёл от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Я хотел бы сейчас бесконечно говорить об этом чистейшем и одновременно умнейшем человеке, что само по себе абсолютная уникальность, но в голове все мысли путаются. ... Прощай, друг!» — написал Манский.

Даниил Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусство кино». Он часто повторял, что кино без критики не существует. Дондурей — лауреат премий «Литературной газеты», журналов «Литературное обозрение» и «Смена». В 2016 году он стал лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование.

Даниил Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, где возглавлял профильную комиссию по культурным правам, образованию и науке. В одном из интервью он заявил, что национальная безопасность зависит и от культуры. «Умножение количества сложных людей в нашем обществе автоматически решит множество проблем. От необъяснимой в современной Европе мужской смертности до бытового хамства и пофигизма. Человек, придумывающий, творящий, рискующий — априори сложный», — подчёркивал Дондурей.

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/05/10/3719.shtml

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