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Объявлена программа 70-го Каннского кинофестиваля
Новости » Фестивали Каннский кинофестиваль, 14 апреля 2017, 01:06:27
Организаторы 70-го Каннского кинофестиваля объявили конкурсную программу киносмотра.
В основном конкурсе примут участие 18 фильмов, среди них два российских — «Кроткая» Сергея Лозницы, экранизация Достоевского, снятая при участии России, Франции, Германии, Латвии, Литвы и Нидерландов, а также «Нелюбовь» режиссёра Андрея Звягинцева и продюсера Александра Роднянского, замыкающая социальную трилогию «Елены» и «Левиафана», в производстве фильма принимали участие Россия, Франция, Бельгия и Германия.
Среди остальных 16 фильмов основного конкурса — снятый Софией Копполой ремейк фильма Клинта Иствуда «Роковое искушение», в котором сыграли Николь Кидман, Эль Фаннинг, Кирстен Данст и Колин Фаррелл; «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, в котором также снялись Николь Кидман и Колин Фаррелл; «История семьи Майровиц» Ноя Баумбаха с участием Эммы Томпсон, Адама Сэндлера, Бена Стиллера и Дастина Хоффмана; «Двойной любовник» Франсуа Озона, «Из ниоткуда» Фатиха Акина; «Грозный» Мишеля Хазанавичуса, рассказывающий о юности Годара; «Счастливый конец» Михаэля Ханеке с Изабель Юппер в главной роли. За «Золотую пальмовую ветвь» поборются также Пон Чжун Хо и Хон Сан Су из Южной Кореи, Робен Кампийо и Жак Дуайон из Франции, Тодд Хейнс и братья Сэфди из США, Корнель Мундруцо из Венгрии, и две женщины-режиссёра — Линн Рэмси из Великобритании и Наоми Кавасэ из Японии.
Откроет фестиваль лента «Призраки Исмаила» Арно Деплешена.
Международное жюри возглавит режиссёр Педро Альмодовар.
Международный Каннский кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/04/14/3714.shtml
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