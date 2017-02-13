«Ла-Ла Ленд» получил премию BAFTA как лучший фильм года

12 февраля в Лондоне объявлены обладатели премии британской киноакадемии BAFTA. Лучшим фильмом года признан «Ла-Ла Ленд». Мюзикл Дэмиена Шазелла получил также награды за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль (Эмма Стоун), лучшую музыку (Джастин Хурвиц) и лучшую операторскую работу.

Награды за лучшую мужскую роль (Кейси Аффлек) и лучший оригинальный сценарий получил «Манчестер у моря».

За лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана (Дев Патель) отмечен «Лев».

Лучшей актрисой второго плана признана Виола Дэвис («Ограды»).

Награду за лучший монтаж получил фильм «По соображениям совести», за лучший продакшн-дизайн награды удостоена лента «Фантастические твари и где они обитают», лучший дизайн костюмов — «Джеки», лучший грим — «Флоренс Фостер Дженкинс», лучший звук — «Прибытие», лучшие визуальные эффекты — «Книга джунглей».

Лучшей восходящей звездой назван Том Холланд. Лучшим британским фильмом — «Я, Дэниел Блэйк» Кена Лоуча, лучшим фильмом на иностранном языке — «Сын Саула», лучшим анимационным фильмом — «Кубо. Легенда о самурае».

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