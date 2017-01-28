|
Умер британский актёр Джон Хёрт
Новости » Печальный список, 28 января 2017, 20:33:43
Известный британский актёр Джон Хёрт скончался в возрасте 77 лет. В последние годы он боролся с раком поджелудочной железы, в 2015 году сообщалось о том, что болезнь удалось победить.
Джон Хёрт известен по ролям в фильмах «Полуночный экспресс», «1984», «Чужой», «V — значит Вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Хёрт также исполнил роль владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера в фильмах о Гарри Поттере. Актёр дважды номинировался на премию «Оскар», за «Полуночный экспресс» в 1978 году и «Человек-слон» в 1980-м.
В 2015 году Хёрт был удостоен рыцарского титула.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/28/3690.shtml
Смотрите также:
Том Хиддлстон, Бен Уитли, Фрэнк Миллер, Эль Фэннинг, Мэттью Макконахи, Пол В.С. Андерсон, «Сквозь снег» и «Дюна»
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
|
28 января, суббота
Известный британский актёр Джон Хёрт скончался в возрасте 77 лет. В последние годы он боролся с раком поджелудочной железы...
Картина «Рай» Андрея Кончаловского удостоена кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучший игровой фильм»...
Кейт Бекинсейл подписалась на главную роль в драме «Шоколадные деньги» по одноимённому роману Эшли Прентис Нортон...
Доминик Уэст сыграет Ричарда Крофта — отца главной героини приключенческой картины «Расхитительница гробниц» по мотивам популярного игрового франчайза. Также в...
12-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Годзилла: Король монстров»...
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 11 мая 2017 года
» Отрывок
Шерлок : the beginning of the end? | Alex
Хотя сериал в глазах фанов уже практически умер, имхо есть в нем еще живые клетки, которым можно дать размножиться и оживить все действо... далее
27 января, пятница
Мишель Уильямс договаривается об участии в драме «Середина 90-х» — режиссёрском дебюте актёра Джоны Хилла...
Marvel Studios анонсировала начало съёмочного периода кинокомикса «Чёрная пантера» и обнародовала некоторые детали...
Брайан Сингер возглавит съёмки пилотного эпизода телесериала «Люди Икс», который телеканал FOX анонсировал ещё два года назад...
Великая стена, Great Wall
Прокат в России: 16 февраля 2017 года
» Отрывок
Джон Уик 2, John Wick: Chapter 2
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
» Тизер
Волки, Wolves new
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
» TV-ролик
|
|
|
|
|
«Притяжение», рецензия Оскар 2017: список номинантов «Викинг», рецензия «Три Икса: Мировое господство», рецензия «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв «Закон ночи», рецензия «Американская милашка», отзыв «Преисподняя», отзыв «Ловушка», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия «Кредо убийцы», рецензия «Молчание», рецензия «Фрэнк и Лола», отзыв