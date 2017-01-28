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Умер британский актёр Джон Хёрт

Новости » Печальный список, 28 января 2017, 20:33:43
Джон Хёрт

Известный британский актёр Джон Хёрт скончался в возрасте 77 лет. В последние годы он боролся с раком поджелудочной железы, в 2015 году сообщалось о том, что болезнь удалось победить.

Джон Хёрт известен по ролям в фильмах «Полуночный экспресс», «1984», «Чужой», «V — значит Вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Хёрт также исполнил роль владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера в фильмах о Гарри Поттере. Актёр дважды номинировался на премию «Оскар», за «Полуночный экспресс» в 1978 году и «Человек-слон» в 1980-м.

В 2015 году Хёрт был удостоен рыцарского титула.


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