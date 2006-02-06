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«Зверополис» получил «Энни» как лучший анимационный фильм года

Новости » Номинации, 05 февраля 2017, 10:41:43
Зверополис

4 февраля состоялась 44-я церемония вручения анимационных премий «Эмми». Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан «Зверополис». Лента также отмечена за лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучший дизайн персонажей, лучшую раскадровку и лучшую работу актёра озвучания (Джейсон Бейтман).

Три награды получил мультфильм «Кубо. Легенда о самурае» — за лучшую анимацию персонажей в полнометражном анимационном кино, лучший продакшн-дизайн и лучший монтаж.

За лучшую анимацию персонажей в полнометражном игровом кино отмечена «Книга джунглей».

Две награды досталось анимационному фильму «Моана» — за лучшие анимационные эффекты и лучшую работу актрисы озвучания.

Награду за лучшие анимационные эффекты в игровом кино получил «Доктор Стрэндж».

Лучшим независимым полнометражным мультфильмом названа «Красная черепаха» студии «Гибли».

Лучшей анимационной короткометражкой стал «Песочник» студии «Пиксар».


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/02/05/3694.shtml
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