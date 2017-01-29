«Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии продюсеров США

Американская гильдия продюсеров вручила свои ежегодные награды. Среди полнометражных фильмов лучшим продюсеры признали мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», фаворит оскаровский гонки в этом сезоне, уже выигравший семь «Золотых глобусов», а также собравший 14 номинаций на «Оскар».

На звание лучшего полнометражного фильма по версии продюсеров претендовали также: «Прибытие», «Дэдпул», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Лев», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».

Среди анимационных фильмов лучшим признан «Зверополис».

В категории телефильмов и мини-сериалов победила «Американская история ужасов», среди драматических сериалов отмечены «Очень странные дела», в комедийных телешоу лучшей признана «Атланта».

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