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«Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии продюсеров США
Американская гильдия продюсеров вручила свои ежегодные награды. Среди полнометражных фильмов лучшим продюсеры признали мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд», фаворит оскаровский гонки в этом сезоне, уже выигравший семь «Золотых глобусов», а также собравший 14 номинаций на «Оскар».
На звание лучшего полнометражного фильма по версии продюсеров претендовали также: «Прибытие», «Дэдпул», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Лев», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».
Среди анимационных фильмов лучшим признан «Зверополис».
В категории телефильмов и мини-сериалов победила «Американская история ужасов», среди драматических сериалов отмечены «Очень странные дела», в комедийных телешоу лучшей признана «Атланта».
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