  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

«Рай» Кончаловского отмечен «Золотым орлом» как лучший фильм года

Новости » Номинации, 28 января 2017, 07:24:02
Рай

Картина «Рай» Андрея Кончаловского удостоена кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучший игровой фильм». Церемония вручения национальной кинематографической премии состоялась в столице в пятницу, 27 января. Кончаловский получил также «Золотого орла» за лучшую режиссуру. Сыгравшая в фильме Юлия Высоцкая получила премию за лучшую женскую роль.

На звание лучшего фильма также претендовали «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Коллектор» Алексея Красовского.

За лучший сценарий был награждён Юрий АрабовМонах и бес»).

За лучшую мужскую роль «Золотым орлом» отмечен Иван Янковский, сыгравший в фильме «Дама пик». Фильм также награждён за лучший грим и пластические спецэффекты.

За женскую роль второго плана наградили Елену ЯковлевуСамый лучший день»), в мужской категории приз достался Сергею ШакуровуЭкипаж»).

Приз за лучшую операторскую работу вручён «Дуэлянту» (Максим Осадчий). Также картина награждена за лучшие работы художника-постановщика и художника по костюмам.

Лучшей музыкой к фильму признали работу Артёма Васильева к фильму «Экипаж». Лента также была награждена за лучшую работу звукорежиссёра, лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты.

Лучшим телефильмом назван «Клим» Карена Оганесяна, телесериалом — «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, а неигровым фильмом «Кровавые бивни» Сергея Ястржембского.

Ольга Погодина отмечена за роль в телепроекте «Маргарита Назарова», а Константин Лавроненко — за «Клима».

Лучшим анимационным фильмом признана лента «Кот и мышь».

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

За вклад в историю российского кинематографа был награжден Василий Ливанов.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/28/3689.shtml
Смотрите также:
«Рай» Кончаловского получил «Белого слона» как лучший фильм года
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Ссылки по теме:
Новости » 29/01/2016 «Про любовь» Анны Меликян получил «Золотого орла» как лучший фильм года
Новости » 28/12/2015 Объявлены номинанты на премию «Золотой орёл»
Новости » 24/01/2015 «Солнечный удар» Михалкова и «Левиафан» Звягинцева разделили основные награды «Золотого орла»
Киноблог » 22/01/2011 События недели: «Золотой орёл», «Золотой глобус» и не только
Новости кино
Объявлены номинанты на «Золотую малину»
Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей
«Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар»
Такеши Китано отмечает 70-летний юбилей
Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»
«Рай» Кончаловского получил «Белого слона» как лучший фильм года
Гильдия американских режиссёров объявила номинантов
Гильдия продюсеров США объявила номинантов
«Ла-Ла Ленд» получил 11 номинаций на премию BAFTA
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал триумфатором «Золотого глобуса»

Обновления

Новости кино:
«Рай» Кончаловского отмечен «Золотым орлом» как лучший фильм года
Картина «Рай» Андрея Кончаловского удостоена кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучший игровой фильм»...
Кейт Бекинсейл сыграет в драме «Шоколадные деньги»
Кейт Бекинсейл подписалась на главную роль в драме «Шоколадные деньги» по одноимённому роману Эшли Прентис Нортон...
Доминик Уэст получил роль в «Расхитительнице гробниц»
Доминик Уэст сыграет Ричарда Крофта — отца главной героини приключенческой картины «Расхитительница гробниц» по мотивам популярного игрового франчайза. Также в...
Милли Бобби Браун получила роль в сиквеле «Годзиллы»
12-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Годзилла: Король монстров»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 11 мая 2017 года
» Промо-ролики

Трейнспоттинг 2, Trainspotting 2
» Отрывок

И проиграли бой, In Dubious Battle
» Трейлер

Лучшие комментарии:
Шерлок : the beginning of the end? | Alex
Хотя сериал в глазах фанов уже практически умер, имхо есть в нем еще живые клетки, которым можно дать размножиться и оживить все действо... далее

27 января, пятница
Мишель Уильямс сыграет в режиссёрском дебюте Джоны Хилла
Мишель Уильямс договаривается об участии в драме «Середина 90-х» — режиссёрском дебюте актёра Джоны Хилла...
Начались съёмки «Чёрной пантеры»
Marvel Studios анонсировала начало съёмочного периода кинокомикса «Чёрная пантера» и обнародовала некоторые детали...
«Люди Икс» не отпускают Брайана Сингера
Брайан Сингер возглавит съёмки пилотного эпизода телесериала «Люди Икс», который телеканал FOX анонсировал ещё два года назад...
Трейлеры, кадры, постеры:

Великая стена
Великая стена, Great Wall
Прокат в России: 2 февраля 2017 года
» О съёмках 3
» О съёмках 2
» О съёмках

Лекарство от здоровья, Cure For Wellness
» Отрывок

Моя кузина Рэйчел, My Cousin Rachel new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Джон Уик 2
Джон Уик 2, John Wick: Chapter 2
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
» О съёмках
» Русский трейлер 2
» TV-ролик 2

13 причин, почему, 13 Reasons Why new
постеров: 1
» Тизер

Волки, Wolves new
кадров: 2
» Трейлер

Призрак в доспехах
Призрак в доспехах, Ghost in the Shell
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
» TV-ролик

26 января, четверг
Майкл Бэй поучаствует в создании фильма-утопии «Маленькая Америка»
Идеи новоизбранного президента США Дональда Трампа о переустройстве страны не прошли мимо Голливуда и Майкла Бэя...
Вера Фармига сыграет в научно-фантастическом триллере «Пленный штат»
Вера Фармига сыграет ведущую роль в научно-фантастическом триллере «Пленный штат», куда ранее зачислились Джон Гудман и Эштон Сандерс...
Наоми Харрис подписалась на экранизацию видеоигры "Rampage"
Наоми Харрис сыграет вместе с Дуэйном Джонсоном в фильме "Rampage" — киноадаптации классической игровой аркады 1980-х годов...

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Притяжение», рецензия . Оскар 2017: список номинантов . «Викинг», рецензия . «Три Икса: Мировое господство», рецензия . «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Преисподняя», отзыв . «Ловушка», отзыв . «Ла-Ла Ленд», рецензия . «Кредо убийцы», рецензия . «Молчание», рецензия . «Фрэнк и Лола», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Притяжение", "Молчание", "Три икса: Мировое господство", "Балерина", "Невеста", "Семейное ограбление", "Ла-Ла Ленд", "Почему он?"
Новинки кино 2017: "Великая стена", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники", "Голос монстра", "Золото"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   