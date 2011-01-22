«Рай» Кончаловского отмечен «Золотым орлом» как лучший фильм года

Картина «Рай» Андрея Кончаловского удостоена кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучший игровой фильм». Церемония вручения национальной кинематографической премии состоялась в столице в пятницу, 27 января. Кончаловский получил также «Золотого орла» за лучшую режиссуру. Сыгравшая в фильме Юлия Высоцкая получила премию за лучшую женскую роль.

На звание лучшего фильма также претендовали «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Коллектор» Алексея Красовского.

За лучший сценарий был награждён Юрий Арабов («Монах и бес»).

За лучшую мужскую роль «Золотым орлом» отмечен Иван Янковский, сыгравший в фильме «Дама пик». Фильм также награждён за лучший грим и пластические спецэффекты.

За женскую роль второго плана наградили Елену Яковлеву («Самый лучший день»), в мужской категории приз достался Сергею Шакурову («Экипаж»).

Приз за лучшую операторскую работу вручён «Дуэлянту» (Максим Осадчий). Также картина награждена за лучшие работы художника-постановщика и художника по костюмам.

Лучшей музыкой к фильму признали работу Артёма Васильева к фильму «Экипаж». Лента также была награждена за лучшую работу звукорежиссёра, лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты.

Лучшим телефильмом назван «Клим» Карена Оганесяна, телесериалом — «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, а неигровым фильмом «Кровавые бивни» Сергея Ястржембского.

Ольга Погодина отмечена за роль в телепроекте «Маргарита Назарова», а Константин Лавроненко — за «Клима».

Лучшим анимационным фильмом признана лента «Кот и мышь».

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

За вклад в историю российского кинематографа был награжден Василий Ливанов.

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