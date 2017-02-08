Российские фильмы «Время первых» и «Салют 7» не смогли поделить прокат

В апреле 2017 года в широкий российский прокат с интервалом в неделю выходят сразу две картины, посвящённые теме освоения космоса: «Время первых» производства кинокомпании «Базелевс» и «Салют-7», который выпускает «Наше кино». Обе картины приурочены ко Дню космонавтики.

Как сообщают «Ведомости» , такое близкое расположение в прокатной сетке этих фильмов стало проблемой не только для продюсеров, но и для чиновников, поскольку обе картины получили финансирование Фонда кино. В ситуацию вмешалась даже администрация Президента — первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко на прошлой неделе провёл специальную встречу с продюсерами обеих картин.

Как прокомментировал исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, это первый случай на его памяти, когда в прокате так близко столкнулись две крупные российские картины на одну тему. Он добавил, что у Фонда кино есть поручение от Попечительского совета помочь продюсерам прийти к компромиссу.

Разрешение конфликта и разведение дат теперь возложено на экспертов Фонда кино: продюсеров, режиссёров и кинокритиков. На днях 20 экспертов получили рабочие варианты обеих картин, после просмотра которых они вынесут решение, какая из лент обладает большим кассовым потенциалом, и стоит ли их разводить по датам. Повлиять на сетку релизов может и Министерство культуры, отозвав прокатное удостоверение «Салюта-7» или «Времени первых». Однако пока к такой мере в Минкульте прибегать не хотят, надеясь на то, что продюсерам фильмов удастся договориться.

Отметим, что 22 февраля также одновременно стартуют два нацеленных на одну и ту же аудиторию отечественных жанровых фильма, также профинансированных Фондом кино: в ультраширокий и заранее расчищенный Минкультом прокат выходят кинокомикс Сарика Андреасяна «Защитники» и фэнтэзи-триллер «Вурдалаки» с Михаилом Пореченковым. Однако эта ситуация по какой-то причине не стала конфликтной для чиновников, более того, в кинотеатрах оба фильма рекламируются одним блоком под слоганом «День российских премьер».

Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/02/08/3697.shtml

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