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Гильдия актёров США вручила награды
29 января свои ежегодные награды вручила Гильдия актёров США. Лента «Скрытые фигуры» получила премию за лучший актёрский ансамбль.
Дензел Вашингтон награждён за лучшую мужскую роль в фильме «Ограды». Эмма Стоун отмечена за лучшую женскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд».
За роли второго плана награды получили Махершала Али («Лунный свет») и Виола Дэвис («Ограды»).
Фильм «По соображениям совести» награждён за лучшую работу команды каскадёров.
За лучший актёрский ансамбль в драматическом телесериале актёрская гильдия наградила «Очень странные дела». В различных телевизионных номинациях также отмечены актёры Сара Полсон, Брайан Крэнстон, Джулия Луи-Дрейфус, Уильям Мэйси, Клэр Фой, Джон Литгоу, сыгравшие в сериалах «Корона», «Оранжевый — новый чёрный», «Бесстыдники», «Вице-президент», «До самого конца», «Американская история ужасов». «Игра престолов» награждена за лучшую работу каскадёров.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/30/3692.shtml
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