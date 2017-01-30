  Поиск на Кинокадре     
Блог Планы Сборы Ролики Новости Награды Фестивали Юбилеи
Обновления Афиша Рецензии Новинки кино 2017 Фильмы 2017 Фильмы 2016 Трейлеры Лучшие фильмы Форум Отзывы Соцсети WIKI  

Гильдия актёров США вручила награды

Новости » Номинации, 30 января 2017, 12:08:36
Скрытые фигуры

29 января свои ежегодные награды вручила Гильдия актёров США. Лента «Скрытые фигуры» получила премию за лучший актёрский ансамбль.

Дензел Вашингтон награждён за лучшую мужскую роль в фильме «Ограды». Эмма Стоун отмечена за лучшую женскую роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд».

За роли второго плана награды получили Махершала АлиЛунный свет») и Виола ДэвисОграды»).

Фильм «По соображениям совести» награждён за лучшую работу команды каскадёров.

За лучший актёрский ансамбль в драматическом телесериале актёрская гильдия наградила «Очень странные дела». В различных телевизионных номинациях также отмечены актёры Сара Полсон, Брайан Крэнстон, Джулия Луи-Дрейфус, Уильям Мэйси, Клэр Фой, Джон Литгоу, сыгравшие в сериалах «Корона», «Оранжевый — новый чёрный», «Бесстыдники», «Вице-президент», «До самого конца», «Американская история ужасов». «Игра престолов» награждена за лучшую работу каскадёров.


Добавить на Вконтакте Запостить в Li.ru Затвиттить Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/01/30/3692.shtml
Смотрите также:
«Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар»
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал триумфатором «Золотого глобуса»
5 лучших роликов недели: Injustice 2, «Пиксар» и «Дисней», Джейсон Стэйтам
5 лучших роликов недели: чёрный Гарри Поттер, роботы и пародия на Канье Уэста
«Ла-Ла Ленд» получил 11 номинаций на премию BAFTA
Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Обсудить на форуме | На главную | Избранное | Киноблог | Киноафиша
Новости кино
«Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии продюсеров США
Умер британский актёр Джон Хёрт
«Рай» Кончаловского отмечен «Золотым орлом» как лучший фильм года
Объявлены номинанты на «Золотую малину»
Минкульт хочет повысить госпошлину на получение прокатного удостоверения до 5 млн рублей
«Ла-Ла Ленд» получил 14 номинаций на «Оскар»
Такеши Китано отмечает 70-летний юбилей
Первый канал назвал причину утечки «Шерлока»
«Рай» Кончаловского получил «Белого слона» как лучший фильм года
Гильдия американских режиссёров объявила номинантов

Обновления

Новости кино:
Гильдия актёров США вручила награды
29 января свои ежегодные награды вручила Гильдия актёров США. Лента «Скрытые фигуры» получила премию за лучший актёрский ансамбль...
Трейлеры, кадры, постеры:

Призрак в доспехах
Призрак в доспехах, Ghost in the Shell
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
постеров: +1
» TV-ролик

Живое
Живое, Life
Прокат в России: 18 мая 2017 года
постеров: 1, кадров: 2

29 января, воскресенье

Новости кино:
«Ла-Ла Ленд» получил награду Гильдии продюсеров США
Американская гильдия продюсеров вручила свои ежегодные награды. Среди полнометражных фильмов лучшим продюсеры признали мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд»...
Бокс-офис США: 27-29 января, Шьямалан уходит в отрыв
Если на прошлой неделе «Сплит» подтвердил, что фильмы М. Найта Шьямалана по-прежнему способны стартовать выше любых рациональных ожиданий...
5 лучших роликов недели: Клайв Оуэн и Соррентино, Conan Exiles и Дэвид Теннант
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее, Fifty Shades Darker
Прокат в России: 9 февраля 2017 года
» Отрывок

28 января, суббота

Новости кино:
Умер британский актёр Джон Хёрт
Известный британский актёр Джон Хёрт скончался в возрасте 77 лет. В последние годы он боролся с раком поджелудочной железы...
«Рай» Кончаловского отмечен «Золотым орлом» как лучший фильм года
Картина «Рай» Андрея Кончаловского удостоена кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучший игровой фильм»...
Кейт Бекинсейл сыграет в драме «Шоколадные деньги»
Кейт Бекинсейл подписалась на главную роль в драме «Шоколадные деньги» по одноимённому роману Эшли Прентис Нортон...
Доминик Уэст получил роль в «Расхитительнице гробниц»
Доминик Уэст сыграет Ричарда Крофта — отца главной героини приключенческой картины «Расхитительница гробниц» по мотивам популярного игрового франчайза. Также в...
Милли Бобби Браун получила роль в сиквеле «Годзиллы»
12-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун сыграет главную роль в фильме «Годзилла: Король монстров»...

Все обновления за неделю
Поиск на Кинокадре
 




Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Притяжение», рецензия . Оскар 2017: список номинантов . «Викинг», рецензия . «Три Икса: Мировое господство», рецензия . «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв . «Закон ночи», рецензия . «Американская милашка», отзыв . «Преисподняя», отзыв . «Ловушка», отзыв . «Ла-Ла Ленд», рецензия . «Кредо убийцы», рецензия . «Молчание», рецензия . «Фрэнк и Лола», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Притяжение", "Молчание", "Три икса: Мировое господство", "Балерина", "Невеста", "Семейное ограбление", "Ла-Ла Ленд", "Почему он?"
Новинки кино 2017: "Голос монстра", "Джон Уик 2", "Лего Фильм: Бэтмен", "На пятьдесят оттенков темнее", "Великая стена", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "Защитники", "Золото"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   