Церемония вручения премии «Сезар» пройдёт без ведущего после самоотвода Поланского

42-я церемония награждения французской кинопремии «Сезар» пройдёт без ведущего после того, как режиссёр Роман Полански отказался от этой роли.

В январе французская киноакадемия предоставила Роману Полански право стать ведущим церемонии. Однако это вызвало во Франции бурные протесты, в том числе со стороны представителей правительства страны, а также со стороны феминистских организаций, которые призвали провести манифестации перед концертным залом в день церемонии.

В результате Роман Полански решил отклонить направленное ему приглашение, заявив при этом через своего адвоката, что он крайне опечален имеющими место нападками на него и его семью и считает их необоснованными.

После этого президент французской киноакадемии Ален Терзиан объявил о том, что принял решение не назначать ведущего 42-й церемонии «Сезар».

Напомним, в США Полански обвиняют в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер, которое якобы произошло в 1977 году. В сентябре 2009 года Полански, имеющий французское и польское гражданство, был арестован в Цюрихе по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в $4,5 млн, а в июле 2010 года швейцарский Минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссёра и окончательно освободить арестованного. В январе 2015 года США направили в Польшу запрос об экстрадиции кинорежиссёра. Однако окружной суд в Кракове отказал в выдаче Полански.

Церемония вручения кинопремии «Сезар», которую называют французским «Оскаром», пройдет 24 февраля. Почётный «Сезар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф будет вручён американскому актёру, режиссёру и продюсеру Джорджу Клуни.

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