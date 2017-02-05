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Ла-Ла Ленд получил награду Гильдии режиссёров США

Новости » Номинации, 05 февраля 2017, 09:44:45
Алехандро Гонсалес Иньярриту вручает нагаду Дэмиену Шазеллу

4 февраля свои ежегодные награды вручила Гильдия режиссёров США. Лучшей режиссёрской работой в полнометражном кино признан лидер предоскаровской гонки в этом году — мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд».

Награда за лучшую дебютную режиссёрскую работу вручена Гарту Дэвису за фильм «Лев».

В категории драматических сериалов премию получил Мигель СапочникИгра престолов», HBO).

Среди телефильмов и мини-сериалов отмечена режииссёрская работа Стивена Заллиана — мини-сериал HBO «Однажды ночью».

В категории комедийных сериалов награда досталась Бекки Мартин за эпизод сериала «Вице-президент», также производства HBO.

Обладатели награды режиссёрской гильдии практически всегда становятся лауреатами «Оскара» за лучшую режиссуру. С начала вручения премии в 1948 году выбор Гильдии и Киноакадемии не совпал лишь семь раз. В прошлом году награда гильдии режиссёров и «Оскар» за лучшую режиссуру достались Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Выживший». Иньярриту стал лауреатом награды режиссёрской гильдии второй год подряд — в позапрошлом году лучшей режиссёрской работой был признан его фильм «Бёрдмэн». За «Бёрдмэна» Иньярриту также достался «Оскар» за режиссуру, а кроме того — за сценарий и за лучший фильм.


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Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/02/05/3693.shtml
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