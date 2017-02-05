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Ла-Ла Ленд получил награду Гильдии режиссёров США
4 февраля свои ежегодные награды вручила Гильдия режиссёров США. Лучшей режиссёрской работой в полнометражном кино признан лидер предоскаровской гонки в этом году — мюзикл Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд».
Награда за лучшую дебютную режиссёрскую работу вручена Гарту Дэвису за фильм «Лев».
В категории драматических сериалов премию получил Мигель Сапочник («Игра престолов», HBO).
Среди телефильмов и мини-сериалов отмечена режииссёрская работа Стивена Заллиана — мини-сериал HBO «Однажды ночью».
В категории комедийных сериалов награда досталась Бекки Мартин за эпизод сериала «Вице-президент», также производства HBO.
Обладатели награды режиссёрской гильдии практически всегда становятся лауреатами «Оскара» за лучшую режиссуру. С начала вручения премии в 1948 году выбор Гильдии и Киноакадемии не совпал лишь семь раз. В прошлом году награда гильдии режиссёров и «Оскар» за лучшую режиссуру достались Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Выживший». Иньярриту стал лауреатом награды режиссёрской гильдии второй год подряд — в позапрошлом году лучшей режиссёрской работой был признан его фильм «Бёрдмэн». За «Бёрдмэна» Иньярриту также достался «Оскар» за режиссуру, а кроме того — за сценарий и за лучший фильм.
Ссылка на эту новость: http://www.kinokadr.ru/news/2017/02/05/3693.shtml
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4 февраля свои ежегодные награды вручила Гильдия режиссёров США. Лучшей режиссёрской работой в полнометражном кино признан лидер предоскаровской гонки в этом году —...
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