Билли Рэй присоединился к сценарной команде нового «Терминатора»

Тим Миллер и Джеймс Кэмерон привлекли обладателя «Оскара» Билли Рэя («Капитан Филлипс» и «Большая игра»), который присоединится к команде сценаристов и придаст финальный блеск сценарию нового «Терминатора».

Сценарий основан на истории, задуманной Кэмероном, Миллером и основателем Skydance Дэвидом Эллисоном. Команда сценаристов ранее включала Дэвида Гойера, Джастина Роудса и Джоша Фридмана.

Права на «Терминатора» возвращаются к своему создателю Джеймсу Кэмерону в 2019 году. В 2018 Кэмерон планирует приступить к съёмкам нового фильма. Детали сюжета хранятся в тайне, однако Камерон сказал, что фильм будет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день». Производством фильма займётся Skydance.

Линда Гамильтон и Арнольд Шварценеггер уже подписались участвовать в проекте. Как сообщалось ранее, участие Сары Коннор не ограничится парой камео-сцен. «Есть 50—60-летние парни, которые на экране убивают плохих парней, но нет такого же примера для женщин», — сказал Кэмерон. Арнольд Шварценеггер может сыграть человека-прототипа терминаторов Т-800.

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