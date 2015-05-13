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Киноблог » Вести с полей » 13 ноября 2017, 14:14:04
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Джордж Миллер выиграл суд против Warner Brothers

Безумный Макс: Дорога ярости

Австралийская кинопроизводственная компания Kennedy Miller Mitchell (KMM), основанная режиссёром Джорджем Миллером и продюсером Дагом Митчеллом, подала в суд на студию Warner Bros, которая должна была заплатить компании за разработку фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», но по мнению KMM не полностью выполнила свои обязательства.

У картины был долгий период разработки, длившийся около десяти лет. Согласно расчётам Warner, стоимость работы над «Безумным Максом» превысила первоначальный бюджет. Однако, как заявляет KMM, съёмки фильма были изменены и даже отложены из-за ряда решений, принятых руководством Warner, поэтому за перерасход бюджета ответственны сами Warner. Кроме того, в KMM недовольны тем, что Warner заключила договор о совместном финансировании с компанией Бретта Ратнера RatPac Entertainment, не поставив об этом в известность Миллера.

Судебный процесс прошёл в суде Нового Южного Уэльса в Австралии, и был разрешён в пользу KMM. По решению суда Warner должны заплатить KMM бонус в размере 7 млн долларов. Юристы Warner не согласны с решением австралийского суда о выплате бонуса и намерены оспорить его.

«Мы бы с радостью предпочли снимать кино вместе с Warner, вместо того, чтобы судиться с ними, — говорит Джордж Миллер. — Но уже больше года мы не можем достичь разрешения ситуации и были вынуждены обратиться в суд».

Пока идут судебные тяжбы, судьба пятого фильма франшизы «Безумный Макс» остаётся под вопросом.


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