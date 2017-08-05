Демиан Бичир присоединился к экранизации романа Патрика Несса «Поступь хаоса»

Демиан Бичир присоединился к научно-фантастическому проекту Дага Лимана «Поступь хаоса» ("Chaos Walking"). Также в фильме снимаются Дейзи Ридли и Том Холланд. За производство отвечает кинокомпания Lionsgate.

События разворачиваются в будущем, где Земля разрушена, человечество колонизировало похожую планету и пытается наладить там обычную жизнь. Однако неожиданно людей поражает шумовая инфекция, в результате действия которой женщины бесследно исчезают, а оставшиеся мужчины начинают слышать мысли друг друга. Единственное поселение людей в Новом свете — Прентисстаун, в котором живёт главный герой Тодд Хьюит. Место населено подозрительными и агрессивно настроенными мужчинами.

Под разразившийся шумок коррумпированный местный диктатор решает начать войну, взяв под контроль всех людей, а затем и остальных жителей планеты. Незадолго до своего совершеннолетия Тодд неожиданно находит оазис абсолютной тишины, он начинает понимать, что от него скрывают что-то ужасное, и, подвергшись смертельной опасности, бежит из города. За время путешествия ему предстоит узнать всю правду о Новом Свете и понять, кто он на самом деле.

Том Холланд исполнит роль главного героя Тодда, который находит девушку по имени Виола — её сыграет Дейзи Ридли. Демиан Бичир будет играть отца главного героя.

В основе картины — одноимённый роман американского писателя Патрика Несса, являющийся частью трилогии, в которую входят книги «Вопрос и ответ», «Война хаоса» и рассказы «Море без конца и края» и «Снегач». У серии также имеется приквел «Новый свет». Все произведения переведены на русский язык.

Авторы адаптированного сценария: Патрик Несс, Чарли Кауфман и Джон Ли Хэнкок, продюсеры — Эллисон Шермур и Даг Дэвисон. Релиз фильма назначен на 1 марта 2019 года.

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