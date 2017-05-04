Николай Костер-Валдау и Кристина Хендрикс в триллере Брайана де Пальмы

Кристина Хендрикс и Николай Костер-Валдау получили главные роли в триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино» ("Domino"). Автор сценария — Питер Скавлан («Кон-Тики»).

События разворачиваются между Скандинавией и Испанией. В центре сюжета — полицейский из Копенгагена, жаждущий возмездия для таинственного преступника по имени Имран, убившего его напарника. Коп обращается за помощью к своему коллеге и любовнице покойного, чтобы выследить Имрана, однако не так просто осуществить задуманное. Между двумя сторонами начинается игра в кошки-мышки, привлекающая к себе внимание опасного агента ЦРУ.

Костер-Валдау будет играть полицейского, который хочет посадить опасного преступника, а Хендрикс сыграет любовницу его погибшего напарника.

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