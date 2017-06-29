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ММКФ 2017: фото красной дорожки открытия

Киноблог » Вести с полей » 29 июня 2017, 14:50:22
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Кэрис Ван Хаутен сыграет в триллере Брайана де Пальмы «Домино»

Кэрис Ван Хаутен

В триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино» ("Domino") произошла замена актрисы. Вместо ранее объявленной Кристин Хендрикс главную женскую роль будет играть Кэрис Ван Хаутен, хорошо известная по таким проектам, как: «Игра престолов», «Операция Валькирия», «Из времени во время», «Потрошители», «Пожиратели», «Сила воли» и многим другим. Главную мужскую роль исполняет в Николай Костер-Валдау.

Интересно, что актёры ранее снимались в «Игре престолов», хотя и не встречались на съёмочной площадке. Ван Хаутен пошутила по этому поводу: «Кто знал, что Джейме Ланнистер и Мелисандра встретятся за пределами Вестероса?»

События «Домино» разворачиваются между Скандинавией и Испанией. В центре сюжета — полицейский из Копенгагена, жаждущий возмездия для таинственного преступника по имени Имран, убившего его напарника. Коп обращается за помощью к своему коллеге и любовнице покойного, чтобы выследить Имрана, однако не так просто осуществить задуманное. Между двумя сторонами начинается игра в кошки-мышки, привлекающая к себе внимание опасного агента ЦРУ.

Николай Костер-Валдау играет полицейского, который хочет посадить опасного преступника, а Кэрис Ван Хаутен также сыграет копа и любовницу погибшего напарника главного героя.

Сценарий к фильму написал Питер Скавлан («Кон-Тики»). Съёмки стартуют в ближайшее время и пройдут на территории нескольких стран: Бельгии, Испании, Дании и Голландии.


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