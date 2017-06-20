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Шон Бин сыграет криминального авторитета в теле-сериале «Присяга»
Шон Бин сыграет ведущую роль в многосерийной экшен-драме «Присяга» ("Oath") для видеосервиса Crackle при Sony Pictures Television. Дата релиза проекта уже назначена на 2018 год. Продюсером выступает Кёртис Джексон через свою компанию G-Unit Film & Television Inc.
Сериал будет состоять из 10 эпизодов, рассказывающих о тайных криминальных сообществах, объединённых общей клятвой, попасть в которые могут лишь избранные. Когда же внутри организации оказывается предатель — они готовы пойти на всё, чтобы защитить себя от внутренних и внешних врагов. Шон Бин сыграет полицейского Тома Хэммонда и одновременно безжалостного лидера известной криминальной группировки, состоящей из копов, следящих за исполнением закона. После сделки с агентом ФБР Хэммонд оказывается за решёткой, когда же он выходит на свободу, то решает вернуть себе лидирующие позиции в криминальном мире и в своей бывшей банде.
Автор сценария и шоураннер проекта — Джо Хэлпин («Гавайи 5-О»), почти двадцать лет проработавший в полиции и двенадцать из них под прикрытием. Режиссёр «Присяги» — Джефф Т. Томас («Вэйворд Пайнс», «Слепая зона»).
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